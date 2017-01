Bruņotā uzbrukumā Stambulas naktsklubā nogalināti 39 cilvēki

Police secure the area near an Istanbul nightclub, following a gun attack, in Turkey, January 1, 2017. REUTERS/Osman Orsal. Foto: OSMAN ORSAL / REUTERS

Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā bruņots uzbrucējs Santaklausa tērpā Jaungada svinību laikā atklājis uguni naktsklubā, nogalinot 39 cilvēkus, tostarp 16 ārzemniekus, un ievainojot vēl 69 cilvēkus, svētdien paziņoja amatpersonas, raksturojot šo uzbrukumu kā teroraktu. Uzbrukums notika plkst. 1.15 (0.15 pēc Latvijas laika) naktsklubā «Reina» Ortakejas rajonā, kas atrodas Stambulas Eiropas daļā, Bosfora šauruma krastā. Telekanāls NTV ziņoja, ka daudzi naktskluba apmeklētāji panikā ielēca Bosforā un glābēji viņus izvilka no ūdens. Reklāma --> Turcijas iekšlietu ministrs Sileimans Soilu televīzijā sacīja, ka līdz šim ir identificēts 21 nogalinātais, un no tiem 16 ir ārzemnieki. Pagaidām netiek ziņots par viņu pilsonību. Uzbrucēju meklē policija, teica ministrs. Par uzbrukumu vēl neviens nav uzņēmies atbildību. Daži aculiecinieki sacīja, ka uzbrucēji bijuši divi un runājuši arābu valodā, vēstīja ziņu aģentūra «Dogan». Tomēr šīs informācija nav apstiprināta. Naktsklubā Jaungada atnākšanu svinēja vismaz 700 cilvēku, ziņoja «Dogan». «Reina» ir viena no elitārākajām izklaides vietām Stambulā, un tajā tiek ielaisti tikai apmeklētāji, kas ir labi ģērbušies. Turcijā pēdējos mēnešos ir notikuši vairāki terorakti, kuros tiek vainoti kurdu kaujinieki vai grupējuma «Islāma valsts» džihādisti. 10.decembrī Stambulā 44 cilvēki zaudēja dzīvību divos sprādzienos, kas tika sarīkoti pēc futbolkluba «Besiktas» spēles. Atbildību par šo teroraktu uzņēmās «Kurdistānas Brīvības vanagi» (TAK), kas ir separātistu grupējuma «Kurdistānas Strādnieku partija» (PKK) radikāls atzars.