Eiropa svin Jaungada atnākšanu pastiprinātas drošības apstākļos

A man photographs fireworks as they explode by the Big Ben clocktower in London, Britain January 1, 2017. REUTERS/Neil Hall. Foto: NEIL HALL / REUTERS

Simtiem tūkstoši cilvēku svētdienas naktī Londonā, Parīzē un citur Eiropā svinēja 2017.gada atnākšanu pastiprināras drošības apstākļos. Londonā 12 minūšu ilga uguņošana pie Temzas upes notika šogad mirušo britu mūziķu Deivida Bovija un Džordža Maikla, kā arī amerikāņa Prinsa mūzikas pavadījumā. Londonas centrā patrulēja ap 3000 policistu, un pilsētas vilcienos bija redzami bruņoti policisti. Parīzē gaisa temperatūra zem nulles netraucēja desmitiem tūkstošu svinētāju piepildīt Elizejas laukus, lai baudītu uguņošanas šovu pie Triumfa arkas. Drošības apsvērumu dēļ vairākas pieejas šim slavenajam bulvārim bija nobloķētas ar betona barjerām un policijas automašīnām. Reklāma --> Francijā kopumā drošību šajā naktī uzturēja apmēram 100 000 policistu. Vācijā policija atzina, ka 2017.gada sagaidīšanas svinībās nav bijuši nopietni incidenti. Berlīnē policija gan aizturēja vīrieti, kurš bija kliedzis «bumba, bumba, bumba» Jaungada ballītē pie Brandenburgas vārtiem. Ķelnē, kur Jaungada svinībās pirms gada simtiem sieviešu tika fiziski aizskartas un dažos gadījumos izvarotas, policistu skaits pilsētas centrā vien bija palielināts līdz aptuveni 1500. Policija Ķelnē arī sekoja līdz sociālajiem medijiem, lai ātri tiktu informēta un spētu operatīvi reaģēt uz potenciāliem draudiem. Romā un citās Itālijas lielpilsētās bija pastiprināta drošība, un mediji ziņoja, ka ir aizliegts šaut petardes Turīnā, Boloņā un Venēcijā. Foto: Jaunā gada sagaidīšana Tokijas ielās -->















