Losandželosā uzraksts «Hollywood» izmainīts uz «Hollyweed»

The Hollywood sign is seen vandalized Sunday, Jan. 1, 2017. Los Angeles residents awoke New Year's Day to find a prankster had altered the famed Hollywood sign to read. Foto: DAMIAN DOVARGANES / TT NYHETSBYRÅN

Losandželosas iedzīvotāji Jaungada dienā pamanīja, ka slavenais uzraksts «Hollywood» (Holivuda) ir izmainīts un lasāms kā «Hollyweed». Ar vārdu «weed» («zālīte») sarunvalodā apzīmē marihuānu. Novērošanas videokameru ap pusnakti izdarītajos ierakstos redzams melnā ģērbies cilvēks, kurš piekarina brezenta gabalus pie uzraksta «Hollywood» abiem «o» burtiem tā, lai tie ir lasāmi kā «e», informēja Losandželosas policija. «Tagad uzraksts ir lasāms kā «Hollyweed»,» atzina policijas pārstāvis. Viņš sacīja, ka to varētu būt izdarījis kāds jokdaris vai piedzīvojumu meklētājs. Reklāma --> Pēc vairākām stundām Grifita parka darbinieki brezenta gabalus noņēma, un uzraksts atguva ierasto izskatu un nozīmi. Policija ierosinājusi lietu par neatļautu ielaušanos svešā teritorijā, taču vēl nav aizdomās turamo. Losandželosas iedzīvotāji sociālajos tīklos pieļāvuši iespēju, ka notikušais varētu būt saistīts ar to, ka 8.novembrī Kalifornijā referendumā tika pieņemti likumdošanas grozījumi, kas štatā atļauj marihuānas lietošanu izklaides nolūkos. Līdzīgs gadījums bija 1976.gada 1.janvārī - arī toreiz kāds koledžas students slaveno uzrakstu izmainīja tā, lai tas būtu lasāms kā «Hollyweed».