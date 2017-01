Uzbrukums Stambulā: jaunietes pirmais ārvalstu ceļojums beidzas ar traģēdiju

Izraēlas jaunietes pirmais ceļojums uz ārzemēm beidzās ar traģēdiju – jaunā sieviete Jaungada svinību laikā tika nogalināta uzbrukumā Stambulas naktsklubam «Reina», ziņo ASV medijs CNN.

Kā ziņots, apšaudē naktsklubā Stambulā tika nogalināti 39 cilvēki.

Uzbrucējs, kurš sarīkoja apšaudi, vēl nav notverts, bet atbildību par šo slaktiņu uzņēmies teroristiskais grupējums «Islāma valsts».

Vairums nogalināto ir ārzemnieki - septiņi no Saūda Arābijas, pa trim no Libānas un Irākas, pa diviem no Vācijas, Tunisijas, Marokas, Jordānijas un Indijas, pa vienam no Kuveitas, Kanādas, Izraēlas, Sīrijas un Krievijas.

18 gadus vecā Lēnne Nasere nekad nebija bijusi ārzemēs. Trīs jaunietes draudzenes gatavojās sagaidīt Jauno gadu Stambulā, un Lēnne arī vēlējās doties turp ar viņām.

Jaunietes tēvs pret šo savas meitas vēlmi kategoriski iebilda, jo viņš bažījās par drošības situāciju Turcijā.

Tomēr beigās meitenes tēvs piekrita, ka viņa meita kopā ar draudzenēm dodas ceļojumā uz Turciju.

Jaunā gada pirmajās stundās kļuva skaidrs, ka Nasere ir viena no 39 cilvēkiem, kas apšaudē zaudēja dzīvību.

Divas no jaunietes draudzenēm apšaudē necieta, bet trešā draudzene ar viegliem ievainojumiem nogādāta slimnīcā.

Otrdien Lēnnes Naseres mirstīgās atliekas paredzēts no Turcijas nogādāt viņas dzimtajā pilsētā Tirā, kas atrodas Izraēlas centrālajā daļā.

