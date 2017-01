NATO iznīcinātāji pērn virs Baltijas valstīm identificējuši 110 Krievijas lidmašīnas

NATO gaisa patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas rotācijas kārtībā izvietoti Baltijas valstīs, pērn pacēlās gaisā 110 reižu, lai identificētu Krievijas militārās lidmašīnas, kas lidoja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežas tuvumā, aģentūru BNS informēja Lietuvas Aizsardzības ministrijā.

NATO iznīcinātāju pilotiem, kas veic patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā, 2016.gads bijis mierīgāks nekā divi iepriekšējie gadi, tomēr aktivitāte bijusi augstāka nekā pirms Krievija 2014.gadā anektēja Ukrainas Krimas pussalu.

Lietuvas Aizsardzības ministrijas publiskotie dati liecina, ka NATO lidmašīnas 2015.gadā gaisā pacēlās ap 160 reižu, 2014.gadā bija 140 tādu gadījumu, bet 2013.gadā - 47.

Ceturtdien Nīderlande ar četriem iznīcinātājiem «F-16 Fighting Falcon» oficiāli pārņems patrulēšanas misiju no Zokņu aviobāzes Šauļu pievārtē. Vācijas kontingents turpinās misijas atbalsta sniegšanu no Emari bāzes Igaunijā.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic kopš 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Pieaugot Krievijas militārajai aktivitātei reģionā, Baltijas valstis ir izteikušas vēlmi, lai NATO kontingenta iznīcinātājiem to teritorijās būtu tiesības krīzes gadījumā veikt kaujas uzdevumus.

Kopš 2004.gada patrulēšana tiek veikta no Zokņu aviobāzes Lietuvā, bet no 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.

