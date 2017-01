Lietuvai būs īpašais vēstnieks Astravjecas AES jautājumos

Lietuva plāno iecelt īpašo vēstnieku, kurš koordinēs valsts institūciju darbību saistībā ar Baltkrievijā ceļamo Astravjecas atomelektrostaciju (AES).

Par to paziņots otrdien pēc Lietuvas ārlietu ministra Lina Linkeviča, enerģētikas ministra Žīgimanta Vaičūna un vides ministra Ķēstuša Navicka tikšanās.

Ārlietu ministra pārstāvis sakariem ar sabiedrību Ķēstutis Vaškelevičs aģentūrai BNS teica, ka diplomāts tiks iecelts šonedēļ. Taču, kamēr rīkojums par viņa iecelšanu nebūs parakstīts, viņa vārds netiks atklāts, norādīja Vaškelevičs.

Trīs ministri arī parakstījuši vēstules augstām Eiropas Komisijas amatpersonām un Starptautiskās atomenerģētikas aģentūras direktoram, kurās vērš uzmanību uz jau sesto incidentu saistībā ar Astravjecas AES būvniecību.

Jau ziņots, ka 26.decembrī dzelzceļa stacijā «Slavnoje», transportējot no Krievijas rūpnīcas uz AES jaunu reaktoru, tā korpusa metāla aizsargapvalks saskāries ar kontakttīkla balstu. AES būvdarbu pasūtītājas «Belarusskaja atomnaja elektrostancija» paziņojumā norādīts, ka nekādi bojājumi korpusam nav konstatēti.

Lietuva saistībā ar šo incidentu iesniedza Baltkrievijai notu. Kā norādījusi Lietuvas ĀM, šis ir jau sestais Lietuvai zināmais incidents, kas šogad noticis Astravjevcas AES projekta īstenošanas gaitā.

Lietuvas eksperti par īpaši bīstamu uzskata 10.jūlijā notikušo incidentu būvlaukumā, kur no četru metru augstuma nokrita 330 tonnas smags reaktora korpuss, jo tas varētu neatgriezeniski ietekmēt topošās AES drošību, tādēļ Lietuva pieprasīja bojāto korpusu nomainīt ar jaunu.

Lai gan Baltkrievija sākotnēji centās noliegt pašu incidenta faktu un vēlāk - tā iespējamās sekas, tomēr ar aktīviem Lietuvas institūciju pūliņiem izdevās panākt, lai Baltkrievija atzītu par nepieciešamu korpusa nomaiņu.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Par kaimiņos topošās AES drošību īpaši raizējas Lietuva, kuru satrauc neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā.

Minska noraida Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

