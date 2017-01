Nigērijā atbrīvota «Boko Haram» nolaupīta skolniece ar bērnu

Nigērijas karavīri atbrīvojuši skolnieci, kas bija viena no 200 bērniem, kurus 2014.gadā nolaupīja teroristiskais grupējums «Boko Haram» Čibokas apgabalā, ziņo Reuters.

Kā ziņots iepriekš, 276 meitenes - lielākoties vecumā no 16 līdz 18 gadiem - tika nolaupītas 2014. gada 14.aprīlī no meiteņu koledžas Čibokas ciematā, Borno štatā. Tikai aptuveni 50 no viņām izdevās uzreiz aizbēgt.

Atbildību par notikušo uzņēmusies islāmistu ekstrēmistu kustība «Boko Haram», kuras nosaukums tulkojams kā «Rietumu izglītība ir aizliegta».

2016. gada maijā kādā ciematā netālu no Damboa, kas atrodas tikai pāris kilometrus no Čibokas ciemata, tika atrasta pirmā no vairāk nekā 200 meitenēm, kuras nolaupīja islāmistu sektas «Boko Haram» kaujinieki.