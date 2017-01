An ambulances stand at gate 3 of the Frankfurt airport, in Frankfurt, Germany, Friday Jan. 6, 2017. Foto: JUERGEN MAHNKE / TT NYHETSBYRÅN

Apmēram 15 cilvēki piektdien guvuši ievainojumus, Frankfurtes lidostā autobusam ar 75 pasažieriem saduroties ar citu transportlīdzekli. Incidentā smagi ievainoti divi šoferi un pasažieris, pavēstīja lidostas operators «Fraport». Autobusā atradās pasažieri, kas ar Vācijas lidsabiedrības «Lufthansa» avioreisu bija ieradušies no Barselonas.