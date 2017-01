Apšaudē Floridas lidostā nogalināti pieci cilvēki

Astoņi cilvēki tika ievainoti un ir nogādāti slimnīcā, piebilda vietējais šerifa departaments.

Gados jauno uzbrucēju ir sašāvusi policija, ziņoja telekanāls MSNBC, atsaucoties uz aculieciniekiem. Brovardas apgabala šerifs Skots Izraels vēlāk paziņoja reportieriem, ka aizdomās turētais ir aizturēts, policistiem neraidot nevienu šāvienu.

Uzbrukumā aizdomās turētais Estebans Santjago atrodas apcietinājumā un viņu nopratina Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) un policijas slepkavību nodaļas izmeklētāji.

Uzbrukuma motīvs vēl nav zināms. Telekanāls «ABC News» ziņoja, ka šāvējs bija lidojis uz Fortloderdeilu no Aļaskas štata, pa ceļam nolaižoties Minesotas štatā.

Fortloderdeilas lidostas amatpersonas lidostas oficiālajā tvitera kontā sākotnēji ziņoja, ka 2.termināļa bagāžas saņemšanas daļā izcēlies incidents, bet sīkāku informāciju nesniedza.

Telekanāls CNN ziņoja, ka aizdomās turētais veda šaujamieroci bagāžā un bija to deklarējis.

Lidosta, kas ir svarīgs transporta mezgls lidojumiem uz Karību jūras reģionu, pēc apšaudes atcēla visus reisus.

50 kilometrus attālā Maiami starptautiskā lidosta pavēstīja, ka darbojas ierastajā kārtībā, tomēr ir pastiprinājusi drošības pasākumus.

NEW: "We heard the shots...popping shots," witness at Fort Lauderdale Int'l Airport tells CBSN https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/KgsL9hw2Ln — CBS News (@CBSNews) January 6, 2017

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx— Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) January 6, 2017