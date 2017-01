ASV Floridas štatā apšaudē vairāki bojā gājušie

Fleišers izteicies, ka lidostā klātesošie cilvēki nav krituši panikā, bet policija pagaidām nevienam neatļauj pamest notikuma vietu.

Televīzijas kanāls CNBC vēsta, ka policijai šāvēju izdevies aizturēt. Informācija par apšaudē bojā gājušo un ievainoto skaitu pagaidām ir pretrunīga, jo dažādi avoti min atšķirīgu upuru skaitu. Viena no versijām - pavisam apšaudē cietuši deviņi cilvēki, bet vairāki no viņiem miruši. Paši lidostas darbinieki atzīst, ka incidents noticis lidostas 2.termināļa bagāžas saņemšanas daļā, taču plašāku informāciju nesniedz.

Turpinājums sekos

Video

NEW: "We heard the shots...popping shots," witness at Fort Lauderdale Int'l Airport tells CBSN https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/KgsL9hw2Ln — CBS News (@CBSNews) January 6, 2017

Twitter

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx— Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) January 6, 2017