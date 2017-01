Turcijā jaunā «tīrīšanu» vilnī atlaisti vairāk nekā 6000 cilvēku

Turkish police officers detain former pro-Kurdish Peoples' Democracy Party (HDP) parliamentarian, Sebahat Tuncel (C) on November 4, 2016 during a demonstration outside Diyarbakir's courthouse. A Turkish court on November 4 formally arrested the two co-leaders of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) as well as five of the party's MPs, state-run Anadolu news agency said. / AFP PHOTO / ILYAS AKENGIN. Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Turciju skāris jauns «tīrīšanu» vilnis, kurā atlaisti vairāk nekā 6000 cilvēku un likts slēgt desmitiem apvienību. «Tīrīšanas» Turcijā tika sāktas pēc 15.jūlijā notikušā apvēruma mēģinājuma, kurā Ankara vaino ASV dzīvojošo islāma sludinātāju Fetullu Gilenu, un līdz šim atlaisti vai atstādināti vairāk nekā 100 000 cilvēku. Saskaņā ar piektdienas vakarā publicēto valdības dekrētu atlaisti 2687 policisti, 1699 ierēdņi atlaisti Tieslietu ministrijā, no veselības aizsardzības iestādēm atlaisti 838 cilvēki un vēl vairāki simti no citām ministrijām. Reklāma --> Atlaists arī 631 akadēmiķis un astoņi Valsts padomes locekļi. Atlaišanu atļauj ārkārtas stāvoklis, kuru otrdien parlaments pagarināja par vēl trim mēnešiem. Piektdien publicētajos trīs valdības dekrētos arī likts slēgt vairāk nekā 80 apvienību, kuras apsūdzētas «darbībās, kas skar valsts drošību». Ankara apgalvo, ka Gilena atbalstītāji, gatavojoties apvērsumam, iefiltrējušies visos sabiedrības slāņos un institūcijās, tostarp armijā. Pēc apvērsuma mēģinājuma varasiestādes izvērsa tik plašas masveida tīrīšanas armijā, tiesās un civildienestā, kādas vēl nav pieredzētas mūsdienu Turcijas vēsturē. Tostarp aizturēti arī vairāku opozīcijas partiju pārstāvji. Tīrīšanas izpelnījušās Rietumu kritiku un izraisījušas bažas par likuma varas ievērošanu Turcijā.