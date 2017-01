Tramps brutāli saķeras ar terminatoru

This combination of pictures created on January 06, 2017 shows recent pictures of US actor and former governor of California Arnold Schwarzenegger (L) and US President Elect Donald Trump. As Donald Trump readies to move into the Oval Office, Arnold Schwarzenegger has steppedas host of the reality show. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps izsmējis Arnoldu Švarcenegeru par zemajiem reitingiem viņa televīzijas šovā «Slavenību māceklis». Ierakstā sociālajā tīklā Twitter Tramps pauž šķietami neviltotu izbrīnu par nesen publicētajiem reitingiem, kas liecinot, ka Arnoldu Švarcenegeru lupatās satriekusi vēl nepārspējamā «reitingu mašīna» - Donalds Džons Tramps. Taču ar vienu ierakstu Trampam vēl nebija diezgan, jo viņš labi atceras, ka priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņa partijas biedrs un republikānis Arnolds Švarcenegers nebija viņa pusē. «Turklāt viņš taču ir kino zvaigzne. Un mēs salīdzinām pirmo un 14 šova sezonu. Bet tagad salīdziniet viņa pirmo sezonu ar manējo! Bet tas jau nemaz nav svarīgi. Jo viņš taču atbalstīja Hilariju un Keisiku», raksta Tramps. Reklāma --> Trampa loģika ir vienkārša: Kas nebalso par Trampu, tas ir zaudētājs. Katrā ziņā, viņam ir jārēķinās ar nākamā prezidenta neapmierinātību. Savukārt Švarcenegers viņam atbildēja, ka «nekas nav svarīgāks par darbu tautas labā», kas nozīmē: «Labāk domā par gaidāmo darbu, ko es ieguvis ne visai saprotamā veidā». «Es novēlu Tev visu to labāko un ceru, ka Tu strādāsi VISU amerikāņu labā tik pat agresīvi kā centienos palielināt savu reitingu», norāda Švarcenegers. Savukārt laikrakstam «USA Today» ir savs skaidrojums Trampa twitteruzbrukumiem Arnoldam Švarcenegeram. Šie ieraksti tīmeklī parādījās tieši pirms ASV izlūkdienestu preses brīfinga un tikšanās ar Trampu, kurā skaidrota Maskavas Kremļa autoritārā līdera Vladimira Putina iejaukšanās ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā. Ar saviem «uzbrukumiem» Arnoldam Švarcenegeram jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps visticamāk ir mēģinājis novērst mediju uzmanību no daudz nopietnākas tēmas. Donalds Tramps pats savulaik vadīja «Slavenību mācekli», taču televīzijas kanāla NBC vadība lūdza miljonāru pārtraukt to darīt dēļ viņa skandalozajiem priekšvēlēšanu paziņojumiem. Šovs, kurā slavenības palīdz savākt naudu labdarībai, atsākās 2017. gadā. Par tā jauno vadītāju kļuvis kino aktieris un bijušais Kalifornijas štata gubernators Arnolds Švarcenegers.