Gada laikā no trim Baltijas valstīm iedzīvotāju skaits audzis vien Igaunijā

2016.gada 11 mēnešos dabiskais pieaugums visās trijās Baltijas valstīs bijis negatīvs, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija. Latvijā pagājušā gada 11 mēnešos dzimuši 20 140, bet miris 25 961 cilvēks, bet Lietuvā pagājušā gada 11 mēnešos dzimuši 28 947, bet miruši 37 669 cilvēki. Salīdzinoši mazākās negatīvās iedzīvotāju skaita izmaiņas ir bijušas Igaunijā, kur pagājušā gada 11 mēnešos dzimuši 12 935, bet miruši 13 995 cilvēki. CSP dati liecina, ka 2016.gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2015.gada 11 mēnešiem, dzimstība Latvijā ir nedaudz sarukusi, bet Lietuvā un Igaunijā nedaudz augusi. Savukārt mirstība visās trijās Baltijas valstīs ir nedaudz samazinājusies.