Polijā divās dienās no sala miruši desmit cilvēki

A siilvery frost covers trees in a park on a frosty morning in Przemysl, south-east Poland, 25 November 2015. Foto: Darek Delmanowicz / PAP

Aukstuma vilnī Polijā divu dienu laikā miruši desmit cilvēki, sestdien paziņoja varasiestādes. «Septiņi cilvēki nomira piektdien, kas bija vislielākos upuru prasījusī diena šajā ziemā,» sacīja Valdības drošības centra pārstāve. «Iepriekšējā dienā mēs reģistrējām vēl trīs upurus.» Sestdienas rītā viszemākā temperatūra tika reģistrēta valsts ziemeļu pilsētā Suvalkos, kur tā noslīdēja līdz mīnus 27,2 grādiem pēc Celsija. Valdības drošības centrs aicinājis sabiedrību informēt varasiestādes par ielās guļošiem bezpajumtniekiem, kuriem draud nosalšana. Reklāma --> Pavisam Polijā kopš 1.novembra no sala miruši 53 cilvēki. Pagājušā ziema Polijā bija neierasti silta, tomēr tā prasīja 77 cilvēku dzīvības.