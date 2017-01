Turcijas pilsoņiem ārzemēs varēs atņemt pilsonību

Backdropped by the Sultan Ahmed Mosque, better known as the Blue Mosque, one of Istanbul s main tourist attractions, people walk in the historic Sultanahmet district in Istanbul, Wednesday, Jan. 4, 2017. Tourism is one of the major industries for Turkey, although the number of tourists is reported to be dramatically down from normal levels.(AP Photo/Emrah Gurel). Foto: AP/Scanpix

Ārzemēs dzīvojošajiem turkiem, kas tiek turēti aizdomās par noziegumiem pret valsti, dažos gadījumos varēs atņemt pilsonību, nolēmusi Turcija valdība, ieviešot šādas procedūras atbilstoši valstī spēkā esošajam ārkārtas stāvoklim. Pilsonību varēs atņemt, ja ārzemēs dzīvojošs Turcijas pilsonis apsūdzēts nopietnos noziegumos un viņš nav trīs mēnešu laikā atgriezies valstī, lai arī viņam likts tā darīt. Lēmumu par pilsonības atņemšanu pieņems valdība. Šajā kategorijā ietilpst cilvēki, ja viņi piedalījušies jūlija apvērsuma mēģinājumā, vai arī apsūdzēti par bruņotas organizācijas veidošanu. Reklāma --> 15.jūlijā notikušajā apvēruma mēģinājumā Ankara vaino ASV dzīvojošo islāma sludinātāju Fetullu Gilenu. Ankara apgalvo, ka Gilena atbalstītāji, gatavojoties apvērsumam, iefiltrējušies visos sabiedrības slāņos un institūcijās, tostarp armijā. Pēc apvērsuma mēģinājuma varasiestādes izvērsa tik plašas masveida tīrīšanas armijā, tiesās un civildienestā, kādas vēl nav pieredzētas mūsdienu Turcijas vēsturē. Tostarp aizturēti arī vairāku opozīcijas partiju pārstāvji. Tīrīšanas izpelnījušās Rietumu kritiku un izraisījušas bažas par likuma varas ievērošanu Turcijā.