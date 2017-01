ES komisārs Etingers taisnojas par pretrunīgi vērtētajiem izteikumiem

Eiropas Savienības (ES) komisārs Ginters Etingers pirmdien aizstāvējās Eiropas Parlamentā (EP) saistībā ar pretrunīgi vērtētajiem izteikumiem par sievietēm, homoseksuāļiem un ķīniešiem.

Konservatīvo vācu politiķi gandrīz trīs stundas iztaujāja trīs EP komisijas.

«Es nožēloju šos izteikumus,» uzsvēra komisārs, pavēstot par nodomu uzlabot minoritāšu aizsardzību.

«Nākamajās nedēļās es vēlos publiskot paziņojumu par daudzveidību un iekļaušanu,» teica komisārs, īpaši akcentējot seksuālās orientācijas jautājumu.

Etingers arī kā «ļoti nozīmīgu» slavēja viņa priekšteces komisāra amatā Kristalinas Georgijevas pausto mērķi līdz 2019.gadam panākt, ka Eiropas Komisijā (EK) 40% vadītāju posteņu ieņemtu sievietes.

EK prezidents Žans Klods Junkers oktobrī Vācijas pārstāvi Etingeru, kurš līdz šim ieņēmis digitālo pakalpojumu komisāra amatu, nominēja budžeta un darbaspēka komisāra postenim, jo to atstāja līdzšinējā budžeta komisāre un viceprezidente Bulgārijas pārstāve Georgijeva, lai varētu kļūt par Pasaules Bankas galveno izpilddirektori.

Tomēr jau novembrī Etingers bija spiests atvainoties par to, ka ķīniešus kādā runā bija nosaucis par «šķībacainajiem», kā arī nicīgi izteicies par sievietēm, homoseksuāļu laulībām un beļģu politiķiem.

Drīz viņš saskārās ar kritiku arī par to, ka bija pieņēmis piedāvājumu doties uz Budapeštu ar Kremļa lobista privātu lidmašīnu, neinformējot par to, lai arī to prasa noteikumi.

EK ir uzsvērusi, ka Etingers nav pārkāpis ētikas noteikumus.

Etingers runā paziņoja, ka ir neatkarīgs no lobiju grupām un atvērts caurskatāmības noteikumu uzlabošanai.

«Zaļo» frakcijas eiroparlamentārietis Paskāls Durans tomēr uzsvēra, ka Etingera rīcība «liek noteikt sankcijas», nevis viņu «paaugstināt».

«Etingera lieta ir klasisks gadījums visam, kas ir vajadzīgs, lai sagrautu politiskas institūcijas leģitimitāti,» viņš piebilda.

Vairākas nevalstiskās organizācijas, ieskaitot «Oxfam International» un «Transparency International», vēstulē EP iepriekš uzsvēra, ka Etingers «rasistisko, seksistisko un homofobisko» izteikumu dēļ nav piemērots darbaspēka komisāra amatam.

