ASV vīrieti par TV pults zādzību notiesā uz 22 gadiem cietumā

ASV kādam vīrietim piespriests 22 gadu cietumsods par pavisam neliela apmēra zādzību - vīrietis bija piesavinājies sev nepiederošu TV pulti, raksta «The Independent».

Eriks Bremvels aizvadītā gada novembrī tika atzīts par vainīgu zādzībā un tagad janvārī notiesāts uz 22 gadiem cietumā par televizora pults zādzību. Pirmstermiņa atbrīvošanu viņš, saskaņā ar likumu, varēs lūgt tikai pēc vismaz puses piespriestā soda.

Tik bargu cietumsodu vīrietis izpelnījās savas kriminālās pagātnes dēļ.

35 gadus vecais vīrietis pulti no dzīvokļu kompleksa kopējās atpūtas telpas nozaga 2015. gada augustā. Nozieguma vietā viņam no kabatas izkrita cimds, kurā policija vēlāk atrada vīrieša DNS. Salīdzinot to ar iepriekš tiesātu personu datubāzi, policija ātri vien nonāca garnadzim uz pēdām.

Prokurors tiesā uzstāja: kaut arī zādzība ir neliela, šis incidents pierādot sistemātisku likumpārkāpumu tendenci. Bremvels tika turēts aizdomās par saistību ar virkni nelielu zādzību konkrētajā un tuvējās daudzdzīvokļu mājās. Ņemot vērā viņa kriminālo pagātni, pēc likuma viņam draudēja pat 30 gadi cietumā. «Neskatoties uz to, kas tieši tika nozagts, Bremvela kungs atkal un atkal demonstrējis savu nevērību pret likumu. Ik pa laikam viņš ņēma to, ko gribēja, un cerēja, ka no sekām izvairīsies. Tagad viņš uzzinājis, ka tā tas vis nav,» pēc sprieduma noklausīšanās teica prokurors.

Amerikas Savienotās Valstis daudzu citu valstu vidū izceļas ar lielu ieslodzīto skaitu attiecībā pret valsts iedzīvotāju skaitu. ASV 2006. gadā aiz restēm atradās apmēram 2,3 miljoni cilvēku.