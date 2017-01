Ar asarām acīs Obama atvadu runā aicina amerikāņus aizstāvēt demokrātiju

ASV prezidents Baraks Obama emocionālā atvadu runā otrdien aicinājis amerikāņus aizstāvēt demokrātiju, brīdinot, ka tā tiek apdraudēta ikreiz, kad tiek uztverta kā pašsaprotama.

Obama prezidenta amatā tika ievēlēts 2008.gadā un Baltajā namā pavadījis divus pilnvaru termiņus. Viņš ir pirmais melnādainas prezidents ASV.

Obama aicināja amerikāņus aizstāvēt ASV vērtības un noraidīt diskrimināciju.

Atšķirībā no priekštečiem Obama savu atvadu runu neteica Vašingtonā, bet Čikāgā, kur dzīvoja ilgus ilgus gadus pirms pārcelšanās uz galvaspilsētu.

Viņa atvadu vārdus tautai un pasaulei klātienē klausījās aptuveni 18 000 cilvēku.

Aizejošais Baltā nama saimnieks savu priekšvēlēšanu saukli «Jā, mēs varam» («Yes We Can») atvadu runā pārveidoja par «Jā, mēs izdarījām» («Yes we did»), uzskaitot savas prezidentūras sasniegumus, sākot no Irānas un pasaules lielvaru kodolvienošanās un beidzot ar ASV veselības aprūpes sistēmas reformu.

Liela daļas Obamas runas bija veltīta viņa atbalstītāju uzmundrināšanai pēc demokrātu kandidātes Hilarijas Klintones zaudējuma prezidenta vēlēšanās, kurās triumfēja republikānis Donalds Tramps.

Demokrāti ir arī zaudējuši vairākumu abās Kongresa palātās.

Obama uzsvēra, ka visiem amerikāņiem, neskatoties uz partejisko piederību, būtu jāpalīdz atjaunot ASV demokrātiskās institūcijas.

«Ticība saprātam un uzņēmībai, tiesību stādīšanai pāri spēkam» ļāva ASV pretoties rasismam un tirānijai Lielās depresijas laikā un kopā ar citām demokrātijām izveidot pēc Otrā pasaules kara pastāvošo kārību, norādīja Obama.

Tomēr tagad šī kārtība tiek apstrīdēta, atzina Obama.

«Pirmkārt, to dara fanātiķi, kas sakās runājam islāma vārdā; pēdējā laikā arī autokrāti ārvalstu galvaspilsētās, kuri uzskata brīvo tirgu, atvērtu demokrātiju un pilsonisko sabiedrību par draudu savai varai. Briesmas, ko tie rada mūsu demokrātijai, ir daudz tālejošākas nekā automašīnā paslēpta bumba vai raķete,» brīdināja prezidents.

Obamas iedvesmas vārdi Amerikas jauniešiem

Obama had some truly inspirational words for the young people of America https://t.co/grDNUDVtLn pic.twitter.com/eP1cLTqYb5— CNN (@CNN) January 11, 2017

Obama atvadu runā arī pateicās saviem atbalstītājiem, līdzgaitniekiem un ģimenei, sevišķi sievai Mišelai, kuru viņš nodēvēja par savu labāko draugu.

«Tu uzņēmies lomu, ko nelūdzi, un padarīji par savu ar laipnību un rakstura stingrību, un stilu, un labu humoru. (..) Tu esi likusi man lepoties. Tu esi likusi valstij lepoties,» sacīja Obama.

Prezidenta pateicības vārdi sievai Mišelai

Obama talking about Michelle in his farewell speech ❤😭 pic.twitter.com/P395kFAbDZ— Heather Cruz (@HeathersDiary) January 11, 2017

Pēc aiziešanas no Baltā nama Obama dosies pelnītās brīvdienās.

Obama ir solījis gludu varas nodošanu Trampam, kurš prezidenta amatā stāsies 20.janvārī, bet nav taupījis kritiskus vārdus topošajam Baltā nama saimniekam.

Obamas atvadu vārdi, pēdējais: "Jā, mēs varam!"

