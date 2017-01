Izzūdošais dzīvesveids: ikdiena vienā no senākajām Centrālāfrikas ciltīm

Foto: Reuters/LETA

Bambuti, viena no vairākām pigmeju grupām Kongo, ir viena no pašām senākajām pamatiedzīvotāju ciltīm. Tūkstošiem gadu viņi dzīvojuši mednieku-vācēju dzīvesveidu, pārtiekot no tuvējo mežu piedāvātā: augiem, putniem un pērtiķiem. Tomēr tagad pamazām senais dzīvesveids mainās arī bambuti iedzīvotāju vidū, raksta «Reuters».