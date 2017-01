Stoltenbergs atzīst par nepieņemamiem mēģinājumus no ārpuses ietekmēt valstu vēlēšanas

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg gestures during a news conference ahead of a NATO defense ministers meeting, which will be held on February 10-11, at the Alliance s headquarters in Brussels, Belgium February 9, 2016. REUTERS/Yves Herman. Foto: REUTERS/Scanpix

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs ceturtdien paziņojis, ka mēģinājumi no ārpuses ietekmēt valstu vēlēšanas nav pieļaujami. «Jebkurš mēģinājums iejaukties, ietekmēt nacionālās vēlēšanas no ārpuses ir nepieņemams,» sacīja Stoltenbergs, jautāts par Krievijas iespējamo jaukšanos ASV vēlēšanu procesā. Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps trešdien atzina, ka Krievija, iespējams, ir iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanu procesā, bet noliedza apgalvojumus, ka Krievijas vadītie kiberuzbrukumu būtu palīdzējuši viņam vēlēšanās sakaut demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni. ASV pagājušo piektdien publiskoja izlūkdienestu ziņojumu ar secinājumu, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins personīgi devis rīkojumu veikt pasākumus ar mērķi ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas, lai grautu uzticēšanos šim demokrātiskajam procesam un kaitētu Klintonei. Reklāma Krievija to kategoriski noliedz. Stoltenbergs uzsvēra, ka briesmas ir īstas, piebilstot, ka NATO ir nobažījusies par kiberdrošību un iepazinusies ar ziņojumiem par šādiem uzbrukumiem daudzām NATO dalībvalstīm. «Tādēļ NATO ir koncentrējusies uz kiberaizsardzību (..), kiberdrošība ir mūsu darbu saraksta sākumā,» pēc tikšanās ar Jaunzēlandes premjerministru paziņoja Stoltenbergs. Viņš atgādināja, ka NATO līderi Varšavas samitā jūlijā atzinuši kiberdrošību par darbības sfēru, saliekot to pārī ar tradicionālo militāro spēku nodrošināšanu. NATO līderi arī atbalstīja plānus par īpašo reaģēšanas vienību izveidošanu, lai palīdzētu dalībvalstīm, ko apdraud kiberuzbrukumi militārajai un civilajai infrastruktūrai.