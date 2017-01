Ukraina aizliegusi Krievijas telekanāla «Doždj» pārraidīšanu

Ukrainas Nacionālā televīzijas un radio padome aizliegusi Krievijas telekanāla «Doždj» pārraidīšanu valstī, jo kanāls pārkāpis Ukrainas likumus.

Par to «Doždj» pavēstīja telekomunikāciju pakalpojumu kompānija «Voļa», kuras jurists piedalījies regulatora sēdē.

«Voļa» pārstāve Oksana Veselova paziņoja, ka lēmums par «Doždj» izslēgšanu no Ukrainas likumiem atbilstošo ārvalstu programmu saraksta tika pieņemts 12.janvārī.

Oficiāls dokuments tiks publicēts 16.janvārī. No tā brīža operatoriem mēneša laikā būs jāizslēdz no to piedāvātajām paketēm.

Veselova pastāstīja, ka kanāla translācija Ukrainas teritorijā aizliegta, jo tā ēterā esot raidītas komercreklāmas. Ukrainas likums liedz reklāmu raidīšanu ārzemju telekanālos. Izņēmums attiecas uz kanāliem, kuri ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vai Eiropas konvenciju par pārrobežu televīziju ratificējušo valstu jurisdikcijā. Krievija nav šo valstu sarakstā.

Aģentūra «Interfax», atsaucoties uz Ukrainas Nacionālās televīzijas un radio padomes locekļa Sergeja Kostinska teikto, nosaukusi vēl vienu kanāla aizliegšanas iemeslu.

«Doždj» esot pārkāpis Ukrainas likumu, pārraidot informāciju, kas iestājas pret Ukrainas teritoriālo vienotību - kanāls attēlo anektēto Krimu kā Krievijas teritoriju, vēsta «Interfax».

«Man ļoti žēl, ka Ukrainas Nacionāla padome pieņēma tādu lēmumu,» paziņoja «Doždj» ģenerāldirektore Nataļja Sindejeva.

Viņa norādīja, ka atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Ukrainas telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, «Doždj» raidīšana visā Ukrainas teritorijā notiek caur IP savienojumu bez tiešas komercreklāmas.

Sindejeva piebilda, ka Ukrainas Nacionālajai televīzijas un radio padomei par to tika paziņots 2016.gada 8.augustā. Pēc tam telekanāls pretenzijas par raidīšanas neatbilstību Ukrainas likumiem nav saņēmis.

«Doždj» ģenerāldirektore norādīja, ka kanāls rīkojas atbilstoši Krievijas likumiem, attēlojot Krievijas karti.

«Atbilstoši Krievijas Federācijas Konstitūcijai Krimas Republika ir Krievijas Federācijas subjekts,» atzina Sindejeva.

«Ceru, ka mūsu Ukrainas skatītājs atradīs iespēju skatīties «Doždj» mūsu interneta vietnē, mūsu pielikumos «Smart TV» televizoros un citos kanālos,» viņa piebilda.

Līdz šim Ukrainā aizliegta vai ierobežota vairāk nekā 60 Krievijas telekanālu raidīšana. No tiem 14 kanāli, tostarp «Pervij kanal», NTV, «Rosija-1» RBK, aizliegti, reaģējot uz Krievijas telekanālu propagandas karu pret Ukrainu. Dažu kanālu darbība aizliegta komercreklāmu raidīšanas dēļ.

Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova paziņoja, ka ministrija vērsīsies Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā, ja apstiprināsies informācija par «Doždj» raidīšanas aizliegšanu Ukrainā.

«Doždj» Ukrainā translē apmēram 90 telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Kanāls ir pieejams apmēram 500 000 mājsaimniecību.