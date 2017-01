Vācijā pēc sadursmes ar bankomātu no sliedēm noskrējis preču vilciens

Police officers gather the remains of a cash machine at the railway station in Dinslaken, Germany, Thursday Jan. 12, 2017. A freight train has partly derailed in Germany after hitting a stolen cash machine that had been left on the track. Police said no one was hurt in the incident before dawn Thursday in Dinslaken in western Germany. (Roland Weihrauch/dpa via AP). Foto: ROLAND WEIHRAUCH / TT NYHETSBYRÅN

Vācijā ceturtdien no sliedēm noskrējis preču vilciens, uztriecoties virsū bankomātam, ko tur bija novietojuši zagļi, cerībā, ka sadursmes rezultātā tas atvērsies. Bankomāts tiešām atvērās, izkaisot naudu uz dzelzceļa sliedēm, bet zagļi aizbēga, naudu tā arī nesalasot. Vilciena mašīnists un divi pavadoņi avārijā nav cietuši, bet vilciens norakstīts, kā neatjaunojams. Avārija notika Dinslākenē, Ziemeļreinas-Vestfālenes zemē, kur pagājušā gadā 136 reizes notikuši mēģinājumi uzlauzt bankomātus, izmantojot sprāgstvielas. Reklāma Avārijas dēļ rīta pusē kavējās vilcieni maršrutā Amsterdama-Frankfurte un citos maršrutos.