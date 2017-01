Marina Lepēna dzer kafiju Trampa tornī

Izdevums norāda, ka šī vizīte nebija iepriekš izziņota, taču vairāki amerikāņu žurnālisti jau ir ievietojuši sociālajos tīklos fotogrāfijas, kurās Marina Lepēna redzama, sēžot kafejnīcā «Trampa tornī» Ņujorkā. Šajā augstceltnē atrodas arī Trampa biroji.

Savukārt jaunievēlētā prezidenta preses sekretārs Šons Spaisers ziņu aģentūrai AP pavēstījis, ka Donaldam Trampam nav plānota tikšanās ar Marinu Lepēnu.

More from pool: MARINE LE PEN spotted in Trump Tower with 3 other people, declined to say why she was there.



[Photo via pool.] pic.twitter.com/P95why9y0x— Steve Kopack (@SteveKopack) January 12, 2017