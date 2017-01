ASV Senāts paver Matisam ceļu uz Pentagonu

ASV Senāta Bruņoto dienestu komiteja ceturtdien atbalstīja likuma izņēmumu, kas ļaus atvaļināto jūras kājnieku ģenerāli Džeimsu Matisu iecelt aizsardzības ministra amatā.

Izņēmumu likumā, kas liedz par Pentagona šefu iecelt armijas virsniekus, atbalstīja 24 senatori, bet trīs balsoja pret.

Mattis on Putin: "Most important thing is...we recognize that he's trying to break [NATO] and that we take the steps...to defend ourselves" pic.twitter.com/DB6zjkS7bj— ABC News (@ABC) January 12, 2017

Matiss no Bruņotajiem spēkiem atvaļinājās 2013.gadā, bet pēdējā reize, kad ticis piemērots šāds izņēmums bija 1950.gadā, kad par aizsardzības ministru kļuva Džordžs Māršals.

Pirmajā Persijs līča karā Matiss komandēja bataljonu, Afganistānā viņš komandēja 58.kaujas grupu, bet 2003.gada iebrukuma laikā Irākā viņam bija padota 1.jūras kājnieku divīzija.

Vēlāk viņš ieņēmis Apvienoto ieroču šķiru štāba priekšnieka amatu, bet pēc tam ASV galvenā štāba priekšnieka krēslu, uzņemoties operāciju pārraudzību Tuvajos Austrumos un Afganistānā.

Ar savu skarbo izteiksmes veidu Matiss ir izpelnījies iesauku «Trakais suns», taču viņš pazīstams arī ar saviem akadēmiskajiem sasniegumiem.

Kā ziņots, noklaušināšanas laikā Senāta Bruņoto dienestu komitejā Matiss ceturtdien paziņoja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins cenšas sagraut NATO.

«Pašreiz pats svarīgākais ir, lai mēs atzītu realitāti, ar ko saskaramies Putina gadījumā, un mēs redzam, ka viņš mēģina sagraut Ziemeļatlantijas aliansi,» senatoriem sacīja Matiss, kuru jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps izraudzījis Pentagona vadītāja amatam.

Mums jāsper «diplomātiskie, ekonomiskie, militārie un alianses soļi, sadarbojoties ar mūsu sabiedrotajiem, lai aizstāvētu sevi, kur tas nepieciešams,» uzsvēra topošais ASV aizsardzības ministrs.

Viņš norādīja, ka ASV šobrīd sastopas ar globāliem draudiem, kurus rada, teroristiskais grupējums «Islāma valsts», talibu nemiernieki Afganistānā, Krievijas agresija un Ķīnas teritoriālās pretenzijas Dienvidķīnas jūrā.

Izklāstot savu programmu darbībai Pentagonā, Matiss norādīja, ka viņa svarīgākie mērķi būs armijas gatavības pakāpes paaugstināšana, tās bruņojuma nāvējošā spēka palielināšana, ASV alianšu nostiprināšana un aizsardzības budžeta reformēšana.

Noklaušināšanas laikā Matiss šķietami novirzījās no Trampa priekšvēlēšanu laikā deklarētā kursa, ieņemot daudz stingrāku nostāju pret Krieviju un paziņojot, ka viņš atbalsta ar Irānu noslēgto kodolvienošanos.

Trampa paziņojumi par vēlmi uzlabot attiecības ar Maskavu un izteiktās šaubas par NATO lietderību izsauca satraukumu gan daudzos ASV politiķos, gan Vašingtonas sabiedrotajos.

Taču Matiss Krieviju definēja kā «stratēģisko sāncensi» un «pretinieku svarīgākajās jomās».

Viņš norādīja, ka arvien lielākā skaitā pasaules reģionu ASV ir jāstājas pretī Krievijai.

Nākamais aizsardzības ministrs nosauca NATO par, iespējams, visveiksmīgāko aliansi pasaules vēsturē, uzsverot, ka «valstis ar sabiedrotajiem uzplaukst, bet bez tiem - nē».

Pievēršoties Irānai, Matiss uzsvēra, ka Vašingtonai ir jāievēro starptautiskā vienošanās par Teherānas kodolprogrammu.

«Tas ir nepilnīgs bruņojuma kontroles līgums. Tas nav draudzības līgums, taču, kad Amerika dod vārdu, mums tas ir jāievēro un jāsadarbojas ar mūsu sabiedrotajiem,» uzsvēra atvaļinātais ģenerālis, kas iepriekš skeptiski izteicies par šo līgumu.