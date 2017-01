ASV firma atsauc zābakus ar svastikas nospiedumu

A policeman securing evidence of a crossed swastika sprayed on the facade of the house of AfD party deputy Alexander Gauland in Potsdam, Germany, 26 April 2016. Right-wing anti-migration Alternative for Germany (AfD) has recently come under criticism for remarks about the Islam. EPA/RALF HIRSCHBERGER. Foto: RALF HIRSCHBERGER / DPA

ASV Kalifornijas štatā bāzēta firma, kas pārdod apavus, ir atsaukusi militāra stila zābaku modeli pēc kāda klienta konstatēta fakta, ka šo zābaku zoles atstāj nospiedumus svastikas izskatā. Firma «Conal International Trading Inc.» šonedēļ izņēma no apgrozības zābakus «Polar Fox» un atvainojās pēc tam, kad vietnes «Reddit» lietotājs pirmdien publicēja nospieduma attēlu, kas strauji izplatījās. «Mēs gribētu patiesi atvainoties mūsu klientiem un visiem, kurus aizskāris zābaku atstātais svastikas nospiedums,» teikts firmas paziņojumā. Reklāma «Šis dizains nebija ar nolūku un tas bija mūsu ražotāju Ķīnā pieļauta kļūda,» paskaidroja «Conal International Trading Inc.». Firma piebilda, ka tā «neveicina nekāda veida naidu vai diskrimināciju». Acīgais vīrietis, kurš «Reddit» publicēja šo attēlu, tam pievienoja parakstu: «Bija apstāklis, kuru es neredzēju, pasūtot savus jaunos darba zābakus.» Fotogrāfija tika apskatīta vairāk nekā trīs miljonus reižu un izpelnījās daudz lietotāju komentāru, tostarp ar vārdu spēlēm. «Man arī tie patīk, tie tiešām ievieto mani mein kampfort (manā komforta) zonā,» rakstīja viens no viņiem. Cits komentēja, ka šie zābaki ir «Heily recommended (ļoti ieteicami)». «Labi, lai iesoļotu Polijā,» atzīmēja cits «Reddit» lietotājs. Twitter Boots recalled after they're found to leave Swastikas behind https://t.co/IMrPzSlbt3 pic.twitter.com/CmGPTwhnb1— WREG News Channel 3 (@3onyourside) January 12, 2017 Šie zābaki tika pārdoti interneta veikalā «Amazon», kas ceturtdien izņēma tos no piedāvāto preču saraksta. Ebreju organizācija «Jewish Anti-Defamation League» paziņoja, ka sazinājusies ar firmu pēc tam, kad uzzinājusi par šiem zābakiem, un tikusi informēta par to, ka šie zābaki ražoti Āzijā «kultūrā, kas uzskata svastiku par budistu simbolu». Svastika, kas tulkojumā no sanskrita valodas nozīmē labklājību, tika plaši izmantota kā veiksmes symbols, pirms to piesavinājās vācu nacionālsociālisti. «[»Jewish Anti-Defamation] League» firmai atgādināja, ka svastika kalpo par viszīmīgāko baltā pārākuma un antisemītisma simbolu, un ka šī simbola izmantošana uz zābaka gan tīši, gan netīši ir dziļi aizskaroša,» teikts organizācijas paziņojumā. Ir atzīmēta arī cita šo zābaku nejauša asociācija ar nacistisko Vāciju – to nosaukums «Polar Fox» («Polārlapsa») ir tāds pats kā Otrā pasaules kara militārai operācijai «Polarfuchs», kurā Vācijas un Somijas karavīri atkaroja Padomju Savienībai Sallas rajonu Lapzemē.