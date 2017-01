Polija oficiāli sveic Austrumeiropas aizsardzībai nosūtītos ASV karavīrus

A man shakes hands with U.S. army soldier after the official welcoming ceremony for U.S. troops deployed to Poland as part of NATO build-up in Eastern Europe in Zagan, Poland, January 14, 2017. REUTERS/Kacper Pempel. Foto: KACPER PEMPEL / REUTERS

Polijas amatpersonas sestdien oficiālā sagaidīšanas ceremonijā sestdien sveica ASV karavīrus, kas nosūtīti uz reģionu NATO austrumu flanga nostiprināšanai. Oficiālā ceremonija notika Žagaņas bāzē, kur atradīsies ASV kontingenta pamatdislokācijas vieta. Tā ir pirmā reize, kad Rietumu bruņotie spēki tiek pastāvīgi izvietoti savulaik komunistiskās diktatūras jūgā bijušajās Austrumeiropas valstīs, un tas notiek 23 gadus pēc tam, kad pēdējais Krievijas okupācijas spēku karavīrs pameta Polijas teritoriju. Polijas premjerministre Beāta Šidlo, uzrunājot amerikāņu karavīrus un viņu poļu kolēģus, norādīja, ka «šī ir svarīga diena Polijai, Eiropai, mūsu kopīgajai aizsardzībai». Reklāma Savukārt aizsardzības ministrs Antonijs Macerevičs uzsvēra, ka poļi amerikāņu karavīrus gaidījuši «ļoti ilgi, desmitgadēm». Foto: Polija oficiāli sagaida un uzņem ASV karavīrus -->





























Arī citviet Polijā notika amerikāņu karavīru svinīgajai sagaidīšanai veltīti pasākumi. ASV bruņutanku brigāde Polijā un citās reģiona valstīs tiks izvietota uz rotācijas pamatiem, īstenojot operāciju «Atlantic Resolve». Polijā dislocētās brigādes sastāvā būs aptuveni 3500 karavīru un vairāk nekā 1000 spēkratu, tostarp tanki «Abrams», kaujas mašīnas «Bradley» un pašgājējas haubices «Paladin». Pēc 2014.gadā īstenotās Krimas aneksijas un iebrukuma Ukrainas kontinentālajā daļā, pieaugot bažām par Krievijas agresīvo ārpolitiku, NATO Varšavas samitā pagājušā gada jūlijā tika pieņemts lēmums rotācijas kārtībā Polijā un Baltijas valstīs izvietot četrus starptautiskos bataljonus. Papildus ASV paziņoja, ka uz reģionu nosūtīs bruņutanku brigādi. Līdz šim Kolorado bāzētās 3.tanku brigādes karavīri piektdien Brēmerhāfenē sāka izkraut arī pa jūru pārsūtīto smago bruņojumu.