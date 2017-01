Berlīnes mērs beidzot spiests pieprasīt bijušā «Stasi» līdzstrādnieka aiziešanu no sava kabineta

Berlin State Secretary for Housing, Andrej Holm from 'Die Linke' (The Left) party attends a panel event with historian and Stasi expert Ilko-Sascha Kowalczuk at the cultural center Sebastian Haffner in Berlin, Germany, 06 January 2017. Andrej Holm's appointment as Berlin state secretary sparked a broad debate in Germany because he was a former official member of the notorious East German (GDR) state security service Stasi. Holm claims his past should be overlooked because he was a teenager when he signed up for the service, shortly before the Wall came down. EPA/FELIPE TRUEBA. Foto: FELIPE TRUEBA / EPA

Berlīnes mērs beidzot izšķīries atbrīvoties no sakaros ar «Stasi» apsūdzētās amatpersonas, kuru viņam uzspieduši sociāldemokrātu jaunie koalīcijas partneri – kreiso ekstrēmistu partija «Die Linke» («Kreisie»). «Die Linke», kas ir Austrumvācijā savulaik valdošās Sociālistiskās vienotības partijas (SED) pēctece, decembrī Berlīnes valsts sekretāra amatam mājokļu jautājumos izvirzīja Andreju Holmu, kas savulaik bijis cieši saistīts ar tā dēvētās Vācijas Demokrātiskās Republikas (VDR) komunistiskā marionešu režīma bēdīgi slaveno slepenpoliciju «Stasi». Jau gadiem ilgi sociologs Holms bijis viens no Vācijas pazīstamākajiem un populārākajiem tā dēvētās džentrifikācijas kritiķiem. Ieņemdams ietekmīgo Berlīnes Humbolta universitātes profesora krēslu, viņš daudz rakstījis par urbāno attīstību un mājokļu politiku, kā arī piedalījies dažādos projektos, kas saistīti ar «jaunu sociālās integrācijas konceptu» meklējumiem. Reklāma Taču jaunajai koalīcijai, ko veido SPD, «Die Linke» un «zaļie», uzticot viņam amatu valdībā, Holma karjera nonākusi zem sabiedrības pastiprinātas uzmanības lupas, un nav bijis vajadzīgs daudz laika, lai no opozīcijā esošo konservatīvo puses, kam pievienojušās arī bijušā komunistiskā režīma upuru organizācijas, izskanētu prasības viņa kandidatūru atsaukt. «Berlīnē, vecajā SED varas centrā, viņiem nerūp, vai kāds bijis «Stasi», vai nē,» sarunā ar laikrakstu «Die Welt» atzina kādreizējais VDR politieslodzītais Dīters Dombrovskis, kas tagad vada Komunistiskās diktatūras upuru organizāciju savienību (UOKG). «Tas ir skandalozi, ka tādi cilvēki kā Holms apveltīti ar valsts sekretāru amatiem.» Kristīgo demokrātu (CDU) Berlīnes nodaļas jaunais ģenerālsekretārs Štefans Everss intervijā vietējai raidorganizācijai RBB bija vēl skarbāks: «Saskani-sarkani-zaļie jau ir morāli bankrotējuši.» Kā vēstīja Berlīnes laikraksts «Der Tagesspiegel», 2005.gadā stājoties profesora amatā Humbolta universitātē, Holms visu patiesību nav stāstījis. Zināms, ka par «Stasi» kadru kalves kadetu viņš kļuvis jau 14 gadu vecumā, bet pēc 18 gadu apritēšanas 1989.gada rudenī, tikai dažus mēnešus pirms Berlīnes mūra krišanas, viņš sāka dienestu Fēliksa Dzeržinska sardzes pulkā, VDR Valsts drošības ministrijai pakļautā elites motorizēto kājnieku vienībā, kuras uzdevumos bija režīma svarīgāko objektu un bonzu apsardzība, kā arī iespējamo nemieru apspiešana. Humbolta universitāte atzinusi, ka anketā uz jautājumu, vai viņš kādreiz ir strādājis «pilna laika» darbu «Stasi», Holms atbildējis noliedzoši. Juzdamies spiests taisnoties, Holms tikai vēl vairāk sapinās. Sākotnēji viņš apgalvoja, ka anketas aizpildīšanas brīdī esot aizmirsis, ko īsti darījis «Stasi» dienestā, bet pēc tam paziņoja, ka tagad, caurskatot pats savu lietu, sapratis, ka virsnieku sagatavošanas kurss faktiski jāpielīdzina pilna laika darbam attiecīgajā dienestā. Holms atzina, ka 2005.gadā esot maldinājis universitāti, taču uzstāja, ka tas esot noticis «neapzināti». Turklāt viņš atļāvās paziņot, ka tie neesot bijuši meli, bet drīzāk gan «neieinteresētība sīkumos». Lai Holms apgalvo, ka īsti neatceroties, ko darījis, cenšoties izkalpoties totalitārajam režīmam, ir skaidrs, ka viņi neko nenožēlo. Holms joprojām sevi lepni dēvē par marksistu un bieži publicējas tādos kreiso ekstrēmistu izdevumos kā «Junge Welt», kas, zīmīgi, joprojām lepni nes vārdu, ko tam savulaik devis VDR režīms, un kuru Vācijas varasiestādes atzīst par «mēreni naidīgu» valsts konstitucionālajai iekārtai. Mēnesi pēc skandāla izcelšanās Berlīnes mērs Mihaels Millers beidzot pieprasījis viņa priekšniecei Katrīnai Lompšerei, kas, pārstāvot «Die Linke», reģionālajā valdībā ieņem pilsētattīstības un mājokļu ministres krēslu, atcelt Holmu no amata.