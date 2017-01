Par 45. ASV prezidentu kļuvis Donalds Tramps

Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps un viņa dzīvesbiedre Melānija pēc inaugurācijas dienas tradicionālā rīta dievkalpojuma piektdien ieradušies Baltajā namā, uz kura kāpnēm viņus sagaidīja līdzšinējais prezidents Baraks Obama.

Pēc abu sarokošanās, Tramps uz vaiga noskūpstīja Obamas dzīvesbiedri Mišelu, bet pēc tam abi pāri īsu brīdi pozēja fotogrāfiem.

Pēc sasveicināšanās ceremonijas līdzšinējais un nākamais Baltā nama saimnieks savu dzīvesbiedru pavadībā devās uz rīta tēju, lai pēc tam kopīgi pa Pensilvānijas avēniju dotos uz četrus kilometrus attālo Kapitoliju, uz kura kāpnēm paredzēta zvēresta nodošanas ceremonija.

Savā pēcinaugurācijas runā jaunais Baltā nama saimnieks uzsvēra, ka pārlieku ilgi Vašingtona plaukusi, kamēr tauta ārpus galvaspilsētas cietusi grūtības. Tagad «Vašingtonas apgabala varu mēs atdodam atkal jums, tautai,» norādīja jaunais prezidents.

Viņš piebilda, ka līdzšinējais «Amerikas posts beidzas tieši šeit un tagad» un ka jaunā administrācija strādās, lai atrisinātu izglītības, narkotiku un noziedzības problēmas.

«Es cīnīšos par jums ar katru elpas vilcienu (..) un nekad jūs nenodošu. Amerika sāks atkal uzvarēt, uzvarēt kā vēl nekad iepriekš,» paziņoja Tramps.

Pievēršoties ārpolitikai, viņš solīja nostiprināt esošās alianses un veidot jaunas, kā arī pauda apņēmību radīt globālu aliansi pret islāmistu terorismu, kas to «pilnīgi noslaucīs no zemes virsas».

Savu runu viņš kārtējo reizi beidza ar solījumu «padarīt Ameriku atkal diženu».

Donalds Tramps nodod zvērestu kā 45 ASV prezidents

Donald Trump sworn in as 45th US president https://t.co/kDIHIENtjI #InaugurationDay pic.twitter.com/EeIjFpJsiC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017

Pēdējo reizi dodoties gar Baltā nama kolonādi, Obama uz kāda žurnālista jautājumu, vai viņš izjūt «nostalģiju» pēc astoņiem savas prezidentūras gadiem, atbildēja: «Protams».

Lūgts pateikt amerikāņiem savus beidzamos vārdus pirms amata atstāšanas, līdzšinējais prezidents atbildēja vienkārši: «Paldies!»

Tikmēr Kapitolijā jau ieradies bijušais prezidents Bils Klintons un viņa dzīvesbiedre Hilarija, kas cīņā ar Trampu par Balto namu novembrī cieta sakāvi.

Pāris ieņēma vietu blakus citiem bijušajiem prezidentiem un viņu kundzēm, tostarp Džordžam Bušam junioram un Laurai Bušai.

Donalds Tramps ierodas Kapitolijā

JUST IN: President Obama and President-elect Trump arrive at the US Capitol for the #InaugurationDay ceremony https://t.co/qZD2q7J6E0 pic.twitter.com/kKqonJnEY2— CNN (@CNN) January 20, 2017