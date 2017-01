ASV piektdien notiek Trampa inaugurācijas ceremonija

Piektdien notiek jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa inaugurācija, kas solās būt netradicionāla, kāda, spriežot pēc Trampa izteikumiem, varētu būt arī viņa prezidentūra.

Parasti prezidents apmeklē astoņas līdz desmit inaugurācijas balles, bet Tramps gatavojas piedalīties tikai trīs šādos pasākumos.

Trampa komanda arī atteikusies no tradicionālā inaugurācijas parādes komentētāja Čārlza Brotmana, kurš komentējis visas ceremonijas pēdējos 60 gadus.

Salīdzinot ar līdzšinējā Baltā nama saimnieka Baraka Obama inaugurācijas ceremonijām, Trampa pasākumā iztrūks arī pasaules līmeņa izklaides industrijas zvaigžņu.

Obamas pirmajā inaugurācijā uzstājās Areta Frenklina, bet otrās inaugurācijas ceremonijā dziedāja Bejonse.

Arī vairāk nekā 50 ASV Demokrātu partijas kongresmeņu paziņojuši, ka boikotēs Trampa inaugurāciju.

Tiesa, šis nav pirmais gadījums, kad prezidenta inaugurācija tiek masveidā boikotēta. Piemēram, 1973.gadā aptuveni 80 kongresmeņi boikotēja Ričarda Niksona inaugurāciju.

Trampa inaugurācijas ceremoniju piektdien grasās apmeklēt 800 līdz 900 tūkstoši cilvēku.

Kā pavēstījis Trampa preses pārstāvis Šons Spaisers, viņa inaugurācijas runa būs personīga un filozofiska, kurā viņš izklāstīs savu redzējumu par Ameriku, nevis stāstīs par saviem plāniem prezidenta amatā.

«Tas būs ļoti personīgs un patiess vēstījums par viņa valsts redzējumu,» sacīja Spaisers. «Viņš spriedīs, ko nozīmē būt amerikānim, par mūsu kā vidējā slāņa locekļu izaicinājumiem.»

«Es domāju, ka tā būs mazāk par plāniem un vairāk filozofisks dokuments, redzējums par valsti, valdības pienācīgu lomu, pilsoņu lomu,» norādīja Spaisers.

Tikmēr 27 protestētāju grupām izsniegtas atļaujas rīkot pasākumus, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz vidējo skaitu iepriekšējās inaugurācijās.

Pirms Trampa inaugurācijas 20.janvārī demonstrāciju Vašingtonā plāno rīkot protestu kustība ANSWER («Act Now to Stop War and End Racism»), cerot piesaistīt desmitus tūkstošus protestētāju.

Protesta akciju plāno rīkot arī grupa «#Trump420», kas iestājas par marihuānas legalizāciju.

Vietējā marihuānas legalizācijas atbalstītāju grupa DCMJ plāno inaugurācijas rītā Vašingtonā izdalīt 4200 marihuānas cigarešu. Lai arī Vašingtonā «zālītes» pīpēšana ir atļauta privāti, to darīt sabiedriskā vietā ir aizliegts.

Četras minūtes un 20 sekundes pēc Trampa prezidentūras sākuma akcijas organizatori aicinās aizdegt cigaretes.

Tramps iepriekš teicis, ka marihuānas legalizēšanas jautājums ir jālemj štatu līmenī, bet nav atklājis, vai atbalsta tās legalizāciju. Viņš tomēr teicis, ka atbalsta marihuānas lietošanu medicīniskiem nolūkiem.

Tomēr akcijas organizatori paziņojuši, ka galvenais protesta mērķis ir Trampa izraudzītais ģenerālprokurora amata kandidāts Džefs Sešons. Senators Sešons ir nelokāms marihuānas legalizācijas pretinieks.

Protestu grupa « DisruptJ20», kuras mērķis ir nobloķēt inaugurāciju, paziņoja, ka neatbalsta mierīgu varas nodošanu.

«DisruptJ20», kas sadarbojas ar citām protestētāju grupām, plāno arī nobloķēt ielas inaugurācijas ceremonijas rītā un rīkot demonstrācijas vakarā, kad notiks inaugurācijas balles.

Grupa jau sarīkojusi lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) deju ballīti pie topošās administrācijas viceprezidenta Maika Pensa mājas Vašingtonā.

Piektdien grupa rīkos «Pretošanās svētkus». Aktīvisti dosies koordinētā gājienā un rīkos mītiņu «Okupē inaugurāciju».

Protesti paredzēti arī pēc inaugurācijas. 21.janvārī Vašingtonā notiks sieviešu maršs, kas noslēgs ar protestiem un mītiņiem pārpilno nedēļu.

Sieviešu maršā dalību varētu ņemt pat 200 000 cilvēku. Visā ASV teritorijā tiks rīkoti līdzīgi pasākumi.

Par marša goda līdzpriekšsēdētājiem nosaukti feministiski noskaņotā žurnāliste Glorija Steinema un dziedātājs un cilvēktiesību aktīvists Harijs Belafonte.

Citu ievērojamu marša dalībnieku vidū būs dziedātājas Šēra un Keitija Perija, komiķe Eimija Šūmere, aktrises Skārleta Johansone, Uzo Abuda un Amerika Ferrara.

Sieviešu maršs notiks nedēļu pirms ikgadējā Dzīvības marša. Šajā pret abortiem vērstajā maršā, kas notiks 27.janvārī, plāno piedalīties Trampa padomniece Kelienna Konveja.

