Tramps publicē bildi, kurā redzams, «rakstot runu»; internets uzsprāgst

ASV jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps pirms šodien paredzētās inaugurācijas vietnē «Twitter» publicējis bildi, kurā, kā pats saka, esot redzams, rakstot savu inaugurācijas runu. Tiesa, pateicoties izteiksmīgajai pozēšanai, Tramps ātri vien krita par upuri interneta jokdariem un vietnē «Twitter» parādījās tūkstošiem ierakstu, kuros Tramps asi kariķēts.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

Kāds norāda, ka prezidenta runas bloknots izskatās tukšs

@realDonaldTrump that is a blank piece of paper and you're holding a closed sharpie pic.twitter.com/ekCcH8eTXe— Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 18, 2017

Ironizēts tiek arī par Trampa kabineta iekārtojumu

he doesn't have a desk at the winter white house pic.twitter.com/LNfn2aE2Ce— ceeks (@70Ceeks) January 18, 2017

Varbūt runa atkal sastāvēs no Trampa zobošanās par konkurentiem?

Bērna rokraksts un pateicības vārdi par ievēlēšanu

Patiesībā Tramps rakstot vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam

Kritika medijiem, konkurentu izsmiešana

Tramps, Putins un sirsniņas

Exclusive sneak peek at Trump's inauguration speech! pic.twitter.com/6W6ex0Ks3z— Kara Calavera (@KaraCalavera) January 18, 2017

Trump Tweets Photo Of Him “Writing” His Inauguration Speech, And The Internet’s Response Is Merciless: https://t.co/yrHM2xl1do #DonaldTrump pic.twitter.com/ElgNYgIRVb— Bored Panda (@boredpanda) January 20, 2017

Lietot vārdu "skumjš", kritizēt un paprasīt padomu Putinam

An extremely credible source just gave me a copy of the notes Trump is jotting down as he prepares for tomorrow’s Inauguration speech: pic.twitter.com/cbdvzOS5i1— Jonathan Riley (@JonRiley7) January 19, 2017