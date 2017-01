Tramps ierodas Baltajā namā uz rīta tēju ar Obamu

US President Barack Obama(R) and First Lady Michelle Obama(L) welcome President-elect Donald Trump(2nd-R) and his wife Melania(2nd-L) to the White House in Washington, DC January 20, 2017. / AFP PHOTO / JIM WATSON. Foto: JIM WATSON / AFP

Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps un viņa dzīvesbiedre Melānija pēc inaugurācijas dienas tradicionālā rīta dievkalpojuma piektdien ieradušies Baltajā namā, uz kura kāpnēm viņus sagaidīja līdzšinējai prezidenta Baraks Obama. Pēc abu sarokošanās, Tramps uz vaiga noskūpstīja Obamas dzīvesbiedri Mišelu, bet pēc tam abi pāri īsu brīdi pozēja fotogrāfiem. Pēc sasveicināšanās ceremonijas līdzšinējais un nākamais Baltā nama saimnieks savu dzīvesbiedru pavadībā devās uz rīta tēju, lai pēc tam kopīgi pa Pensilvānijas avēniju dotos uz četrus kilometrus attālo Kapitoliju, uz kura kāpnēm paredzēta zvēresta nodošanas ceremonija. Reklāma Vēl pirms Trampa ierašanās Obama, gatavojoties sava pēcteča inaugurācijas ceremonijai, pēdējo reizi apmeklēja Ovālo kabinetu. Ovālajā kabinetā viņš uz daudzu prezidentu izmantotā rakstāmgalda atstāja vēstuli Trampam, kurā saskaņā ar tradīciju līdzšinējais prezidents dod personisku novēlējumu savam pēctecim. Pēdējo reizi dodoties gar Baltā nama kolonādi, Obama uz kāda žurnālista jautājumu, vai viņš izjūt «nostalģiju» pēc astoņiem savas prezidentūras gadiem, atbildēja: «Protams». Lūgts pateikt amerikāņiem savus beidzamos vārdus pirms amata atstāšanas, līdzšinējais prezidents atbildēja vienkārši: «Paldies!» Foto: Sākas Donalda Trampa inaugurācijas pasākumi

















































Obamam pirms astoņiem gadiem pirmo reizi ierodoties Ovālajā kabinetā, viņa priekšteča Džordža Buša juniora atstātajā vēstulē bija teikts: «Ļoti nedaudziem bijis ļauts uzzināt par atbildību, kādu tagad izjūtat Jūs. Ļoti nedaudzi pazīst to brīža satraukumu un izaicinājumu, kāds gaida Jūs.» «Būs pārbaudījuma brīži. Kritiķi trakos. Jūsu draugu Jūs pievils. Taču Jums būs par mierinājumu visvarenais Dievs, ģimene, kas Jūs mīl, un valsts, tostarp es, kas Jūs atbalsta,» tolaik rakstīja Bušs. «Neatkarīgi no tā, kas gaidāms, Jūs iedvesmos tās tautas raksturs un atbalsts, kuru jūs tagad vadāt.»