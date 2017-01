Trampa pretinieki Vašingtonā sarīko grautiņu

Inaugural attendees move through demonstrators attempting to block people entering a security checkpoint, Friday, Jan. 20, 2017, ahead of President-elect Donald Trump's inauguration in Washington. ( AP Photo/Jose Luis Magana). Foto: JOSE LUIS MAGANA / TT NYHETSBYRÅN

Jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa pretinieki piektdien Vašingtonā sarīkojuši grautiņu, ar akmeņiem dauzot logus, un policija ķērusies pie asaru gāzes, lai protestētājus izklīdinātu. Kamēr Trampa atbalstītāji un amatpersonas pulcējušās Nacionālajā alejā, lai vērotu Trampa inaugurācijas ceremoniju, viņa pretinieki blakus esošajās ielās stingrā policijas uzraudzībā rīko protesta demonstrācijas. Vairums skaļo protestētāju, arī rasisma un kara pretinieki, feministi, imigrācijas un marihuānas legalizācijas atbalstītāji, bija miermīlīgi. Reklāma Bet vismaz vienā gadījumā melnā tērpušies jaunieši nodalījās no pūļa un sāka dauzīt logus bankai un kādam ātrās ēdināšanas restorānam, kā arī sviest ar akmeņiem. Lai huligānus savaldītu, policija lika lietā piparu gāzi. Demonstranti sauca: «Nē deportācijām, nē KKK, nē fašistiskām ASV!» Tikmēr dažu kvartālu attālumā, jaunievēlētajam prezidentam ierodoties uz inaugurāciju Kapitolija kalnā, Trampa atbalstītāji skandēja: «ASV! ASV ASV!» Protestētāji turēja lozungus «Pretosimies Trampam! Klimata taisnīgumu tūlīt!», «Lai atskan brīvība!», «Brīvību Palestīnai!». Grautiņā iesaistījās ap 100 kareivīgāko protestētāju, kas, paužot nosodījumu kapitālismam un Trampam, dauzīja Vašingtonas centra uzņēmumu logus. Policija lika lietā piparu gāzi un galu galā kareivīgos protestētājus norobežoja. Konfrontācija policijas un huligānu starpā izraisījās aptuveni stundu pirms Trampa inaugurācijas Kapitolija kalnā. Ekstrēmistu grautiņi inaugurācijas dienā Vašingtonā В день инаугурации не обошлось и без хулиганства и вандализма. Вот так выглядят эти люди. Подробнее о церемонии: https://t.co/RUs9i9FEcO pic.twitter.com/rYfAe3yJAJ— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 20, 2017 Iepriekš organizācija «DisruptJ20» («Izjaukt 20.janvāri») solīja, ka tās atbalstītāji, piedaloties protestos Vašingtonā, centīsies izjaukt ceremoniju, nebaidoties pat no aizturēšanas. Protestētāji vēlas parādīt Trampam un viņa «maldos slīgstošajiem, neinformētajiem vai vienkārši bīstamajiem» atbalstītājiem, ka neklusēs, sacīja «Disrupt J20» aktīviste Eleanora Goldfīlda. Savus viedokļus protesta akcijās skaļi pauda arī kustības «Black Lives Matter» («Melno dzīvībās ir nozīme») aktīvisti un feministes. Vairums Trampa atbalstītāju, dodoties uz inaugurācijas ceremoniju gar Savienības staciju, protestētājus ignorēja. Līdzās Starptautiskajam Spiegu muzejam protestētāji krievu tradicionālajās ausainēs izsmēja Trampa cildinošo attieksmi pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņu lozungos Tramps tika dēvēts par «Putina lelli» un «Kremļa labāko mēneša darbinieku». Protesta demonstrācijas nebeigsies ar Trampa ierašanos Baltajā namā. Vērienīga Sieviešu demonstrācija Vašingtonā gaidāma jau sestdien. Pieteikti 1800 autobusu, kas sestdien tiks novietoti stāvvietās galvaspilsētā, pavēstīja Kolumbijas apgabala iekšzemes drošības direktors Kristofers Geldarts. Tas nozīmē, ka tikai ar autobusiem vien sestdien ieradīsies teju 100 000 cilvēku.