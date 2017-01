Donald Trump is sworn in as the 45th president of the United States as Melania Trump looks on during the 58th Presidential Inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Friday, Jan. 20, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik). Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Pēc svinīgā zvēresta par 45. ASV prezidentu piektdien kļuvis Donalds Tramps, kurš apņēmies uzsāk jaunu kursu Amerikas Savienoto Valstu politikā pēc astoņus gadus ilgās Baraka Obamas prezidentūras. Trampa zvērestu pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Džons Robertss. Savā pēcinaugurācijas runā jaunais Baltā nama saimnieks uzsvēra, ka «no šī brīža mūsu zemi vadīs jauna vīzija». Viņš norādīja, ka pārlieku ilgi Vašingtona plaukusi, kamēr tauta ārpus galvaspilsētas cietusi grūtības, piebilstot, ka līdzšinējais «Amerikas posts beidzas tieši šeit un tagad» un ka jaunā administrācija strādās, lai atrisinātu izglītības, narkotiku un noziedzības problēmas. Reklāma «Šodien mēs vienkārši nenododam vienas administrācijas varu otrai, bet gan Vašingtonas apgabala varu atdodam atkal jums, tautai,» paziņoja jaunais prezidents. «No šodienas pirmajā vietā būs vienīgi Amerika.» «Es cīnīšos par jums ar katru elpas vilcienu (..) un nekad jūs nenodošu. Amerika sāks atkal uzvarēt, uzvarēt kā vēl nekad iepriekš,» paziņoja Tramps. Pievēršoties ārpolitikai, viņš solīja nostiprināt esošās alianses un veidot jaunas, kā arī pauda apņēmību radīt globālu aliansi pret islāmistu terorismu, kas to «pilnīgi noslaucīs no zemes virsas». Savu runu viņš kārtējo reizi beidza ar solījumu «padarīt Ameriku atkal diženu». «Kopā mēs padarīsim Ameriku atkal spēcīgu. Mēs padarīsim Ameriku atkal bagātu. Mēs padarīsim Ameriku atkal lepnu. Un, jā, mēs padarīsim Ameriku atkal diženu.» paziņoja Tramps. Foto: Donalda Trampa inaugurācija -->





















































































Iepriekš amata zvērestu devis arī jaunievēlētais ASV viceprezidents Maiks Penss. Pēc bijušā Indiānas gubernatora prasības Maika Pensa zvērestu pieņēma Augstākās tiesas tiesnesis Klarenss Tomass, kurš ir viens no konservatīvākajiem pašreizējā tiesas sastāva locekļiem. Bet tikmēr Trampa pretinieki piektdien Vašingtonā sarīkojuši grautiņu, ar akmeņiem dauzot logus, un policija ķērusies pie asaru gāzes, lai protestētājus izklīdinātu. Kamēr Trampa atbalstītāji un amatpersonas pulcējušās Nacionālajā alejā, lai vērotu Trampa inaugurācijas ceremoniju, viņa pretinieki blakus esošajās ielās stingrā policijas uzraudzībā rīko protesta demonstrācijas. Vairums skaļo protestētāju, arī rasisma un kara pretinieki, feministi, imigrācijas un marihuānas legalizācijas atbalstītāji, bija miermīlīgi. Bet vismaz vienā gadījumā melnā tērpušies jaunieši nodalījās no pūļa un sāka dauzīt logus bankai un kādam ātrās ēdināšanas restorānam, kā arī sviest ar akmeņiem. Lai huligānus savaldītu, policija lika lietā asaru gāzi. Demonstranti sauca: «Nē deportācijām, nē KKK, nē fašistiskām ASV!» Tikmēr dažu kvartālu attālumā, jaunievēlētajam prezidentam ierodoties uz inaugurāciju Kapitolija kalnā, Trampa atbalstītāji skandēja: «ASV! ASV ASV!»