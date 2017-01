Ugunsgrēkā naktsklubā Bukarestē ievainoti 38 cilvēki

Ugunsgrēkā iecienītā Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes naktsklubā sestdienas rītā cietuši 38 cilvēki, kas nogādāti slimnīcā. Viena no cietušajiem veselības stāvoklis tiek vērtēts kā smags.

Netiek ziņots, ka ugunsgrēkā elitārajā naktsklubā «Bamboo» būtu bojāgājušie, lai gan naktsklubs ir pilnībā nodedzis.

Daļa cietušo saindējās ar dūmiem, bet citi guva traumas, lecot no augstuma, lai paglābtos no liesmām ezera krastmalā esošajā naktsklubā. Daži kluba apmeklētāj no telpām izskrēja bez virsdrēbēm un cieta no ķermeņa atdzišanas, jo naktī gaisa temperatūra Bukarestē bija -12 grādi pēc Celsija.

Glābšanas dienestā informēja, ka gandrīz puse no slimnīcās nonākušajiem izmantoja savu transportu, lai nokļūtu pie mediķiem.

Pagaidām nav informācijas par ugunsgrēka cēloņiem. Neoficiāli izskanējis, ka cilvēki klubā smēķēja, lai gan tas ir aizliegts. Prokuratūra sākusi izmeklēšanu par notikušo.

2015.gada oktobrī 64 cilvēki gāja bojā ugunsgrēkā naktsklubā Bukarestē, kas ir lielākā ugunsnelaime Rumānijas vēsturē.

«Bamboo» pārvaldniekiem pieder vairāki klubi Rumānijā un viens klubs ASV Floridas štata Maiami. Pirmais klubs tika atklāts Bukarestē 2002.gadā, bet 2005.gadā tas nodega un pēc tam tika pārbūvēts.