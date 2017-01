Farāžs kļūs par «Fox News» politikas raidījumu komentētāju

Britu eiroskeptiķu Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas (UKIP) bijušais līderis Naidžels Farāžs, kurš vadīja kampaņu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), būs ASV televīzijas kanāla «Fox News» politikas komentētājs.

Kanāls apstiprināja, ka Farāžs komentēs politiskās aktualitātes «Fox» tīkla ziņu kanālu politikas programmās un kanālā «Fox Business Network».

Acīmredzams, ka Farāžs ir izveidojis ciešas attiecības ar jauno ASV prezidentu Donaldu Trampu. Farāžs pērn augustā piedalījās Trampa priekšvēlēšanu mītiņā Misisipi, kā arī bija pirmais britu politiķis, kurš tikās ar Trampu pēc viņa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās.

Farāžs bija viens no 1993.gadā izveidotās UKIP dibinātājiem pēc tam, kad viņš aizgāja no Konservatīvās partijas, lai protestētu pret Māstrihtas līguma parakstīšanu. Viņš bija prominents un ietekmīgs tā dēvētajā «Brexit» kampaņā, kas mudināja cilvēkus pērn jūnijā referendumā atbalstīt Lielbritānijas izstāšanos no ES.

Kopš 1999.gada Farāžs ir Eiropas Parlamenta deputāts, un viņš septiņas reizes neveiksmīgi ir kandidējis Lielbritānijas parlamenta vēlēšanās.

«Fox News» nesen paziņoja par lēmumu atkal pieņemt darbā pretrunīgi vērtēto komentētāju Bobu Bekelu, kā arī ar Takeru Kārlsonu nomainīt kanāla zvaigzni žurnālisti Meginu Keliju, kas īpašu ievērību izpelnījusies pēc strīda aizvadītajā gadā ar Trampu. Kelija paziņoja, ka pametīs darbu «Fox News» un pāries uz telekanālu NBC.