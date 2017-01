Laikraksts: Lielbritānijas valdība slēpusi neveiksmīgu kodolraķetes izmēģinājumu

Lielbritānijas valdība slēpusi ziņas par to, ka pagājušajā gadā noticis neveiksmīgs kodolraķetes «Trident» izmēģinājums, kas veikts tikai dažas nedēļas pirms Lielbritānijas parlamentā notikušā balsojuma par programmas «Trident» pagarināšanu, svētdien ziņo Lielbritānijas laikraksts «The Sunday Times».

Izmēģinājuma laikā raķetei, kas nebija apbruņota ar kodolgalviņu, bija «būtiskas tehniskas problēmas», taču Lielbritānijas valdība nolēmusi notikušo slēpt, lai netiktu grauta sabiedrības uzticība uz zemūdenēm bāzēto kodolraķešu programmai «Trident», raksta «The Sunday Times», atsaucoties uz anonīmu augsta ranga avotu Lielbritānijas jūras spēkos.

Neveiksmīgais izmēģinājums noticis jūnija beigās ASV Floridas štata piekrastē, un tehnisko problēmu dēļ raķete neparedzēti sākusi lidot Savienoto Valstu teritorijas virzienā.

«Valdības un bruņoto spēku augstākajā līmenī bija liela panika pēc tam, kad mūsu kodolatturēšanas spēka pirmais izmēģinājums četru gadu laikā cieta neveiksmi,» sacījis anonīmais avots.

«Ja šī informācija tiktu publiskota, viņi zināja, cik graujoši tas būtu mūsu kodolatturēšanas spēka uzticamībai,» īpaši pirms 18.jūlijā Lielbritānijas parlamentā paredzētā balsojuma par programmas «Trident» pagarināšanu, viņš piebildis.

Premjerministre Terēza Meja, kas 13.jūlijā nomainīja Deividu Kameronu Lielbritānijas valdības vadītāja amatā. parlamentā paziņoja, ka Lielbritānijai nepieciešams tērēt 40 miljardus sterliņu mārciņu (46 miljardi eiro) par jauno «Trident» sistēmu, lai atvairītu «nopietnus draudus».

Debatēs Meja nepieminēja neveiksmīgo izmēģinājumu, bet svētdien intervijā sabiedriskajai raidorganizācijai BBC izvairījās konkrēti atbildēt, vai viņa par to zinājusi.

«The Sunday Times» vēsta, ka Lielbritānija kopš 2000.gada veikusi tikai piecus raķešu «Trident» palaišanas izmēģinājumus no zemūdenēm, un viens no iemesliem, kāpēc izmēģinājumi notikuši tik reti, bijis tas, ka katrs no žiem izmēģinājumiem izmaksā apmēram 17 miljonus mārciņu (apmēram 20 miljoni eiro).

