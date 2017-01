Franču valodas tulki sūkstās: Trampa runas tulkot esot gatavais murgs

Kārtējā kritikas deva tikusi ASV prezidentam Donaldam Trampam. Šoreiz par viņu žēlojas franču valodas tulki. Tiek apgalvots, ka Trampa runas tulkot uz Moljēra dzimto mēli esot ļoti sarežģīti viņa «ierobežotās leksiskas» dēļ, raksta «Independent».

Viena no skaļākajām kritikas paudējām bijusi tulkotāja Beronžēra Vjenu. Viņa saka, ka Trampa izteikumu tulkošanu grūtu padara arī tas, ka «šķiet, ka viņš pats īsti nezina, kāds ir teiktā mērķis».

Vjenu saka, ka, strādājot par tulci, pirmkārt cenšas «iekļūt tulkojamā subjekta prātā», taču ASV prezidenta Trampa gadījumā dažkārt esot grūti saprast, ko tad īsti politiķis mēģina pateikt.

«Trampa vārdu krājums ir ierobežots, viņa sintakse - salauzīta. Viņš atkal un atkal atkārto tās pašas frāzes, liekot tulkotājam darīt to pašu. Tas ir tā, it kā viņa prātā atrastos sava veida tematiskie mākoņi, no kuriem viņš pasmeļas vārdus, nejūtot vajadzību pēc loģikas pavediena, kas tos savienotu,» skarbi izsakās Vjenu.

Tulce skaidro, ka franču valoda kopumā uzskatāma par ļoti strukturēta un loģisku, tāpēc, Trampa runas tulkojot, tulki saskaras ar dilemmu - par prioritāti izvēlēties teiktā jēgu vai stilu.

Tomēr ASV prezidents paguvis sagādāt pārdomu brīžus ne vien tulkiem, bet arī angļu valodas ekspertiem. Savas inaugurācijas runas laikā viņš lietoja vārdu «bigly» (domājams, no vārda «big» - liels), kas nevienā angļu valodas vārdnīcā neesot atrodams, un radīja jautājumus par to, ko tad īsti prezidents vēlējies pateikt.

