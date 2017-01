Lielbritānijas Augstākā tiesa: parlamentam jābalso, vai sākt Brexit procesu

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja. Foto: AP/LETA

Lielbritānijas Augstākā tiesa (AT) lēmusi, ka valsts parlamentam ir jābalso par to, vai valdība var sākt Brexit jeb izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesu, ziņo BBC. Augstākā tiesa lietu skatīja atkārtoti pēc tam, kad Lielbritānijas valdība bija iesniegusi apelāciju. AT jau novembrī lēma, ka valsts parlamentam, nevis valdībai jāapstiprina lēmums par izstāšanās sākšanu no ES.