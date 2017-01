Varšavā taktiskajās militārajās spēlēs imitē Krievijas agresiju Baltijā un Polijā

Varšavā šonedēļ vairāk nekā desmit NATO militārpersonas piedalās reālistiskās taktiskajās militārajās spēlēs, kurās tiek imitēta Krievijas agresija Baltijas valstīs un Polijā. Bijušais NATO Eiropas spēku komandieris, atvaļinātais ASV ģenerālis Filips Brīdlovs norādījis, ka šo spēļu galvenais uzdevums ir praksē pārbaudīt, kā pretinieka agresijas gadījumā tiktu īstenoti NATO aizsardzības plāni.

Spēlēs, kuru mērķis ir palielināt alianses un reģiona valstu izpratni par Krievijas radītajiem militārajiem apdraudējumiem Baltijas valstīm un Polijai, tiek izmantots karadarbību imitējošs datormodelis «HEGEMON Baltic Campaign», norāda to rīkotāji - Polijas Kazimeža Pulaska fonds un ASV Potomakas fonds. Polijā šāda veida taktiskās spēles sarīkotas pirmoreiz. «Kad izstrādājam un rakstām plānus un apkopojam tos vienotā veselumā,

kad vērtējam spēku struktūru un izvietojumu, mums šķiet, ka viss ir kārtībā. Taču vienīgi tad, kad to visu pārbaudām taktiskajā spēlē vai imitējam ar datora palīdzību, pamanām lietas, kurām citādi nebūtu pievērsuši uzmanību,»

viņš skaidrojis.

Atšķirībā no karaspēka mācībām, kurās piedalās reāli spēki, taktiskās spēles balstās uz virtuālu imitāciju. To gaitā komandieri, saņemot informāciju par nosacītā pretinieka spēkiem un to darbību, pieņem attiecīgus lēmumus par atbildes reakciju.

Pēc Brīdlova teiktā, mācības un militārās spēles ir «divas pilnīgi atšķirīgas, bet ļoti svarīgas lietas». «Imitēšana ir izaicinājums prātam, bet poligons - izaicinājums ķermenim,»

viņš sacījis. Pārskats par šīm taktiskajām spēlēm tiks nodots Polijas aizsardzības ministram Antonijam Macerevičam un Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniekam Tomašam Šatkovskim, kas atbildīgs par stratēģiskā aizsardzības pārskata izstrādi.