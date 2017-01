Somija apņēmusies pilnībā izskaust smēķēšanas sērgu: lūk, kā tas tiks darīts

Somijas valdība izvirzījusi ambiciozu mērķi tuvāko gadu desmitu laikā pilnībā atbrīvoties no smēķēšanas sērgas. Jau tagad valstī spēkā esošā politika un izglītošanas kampaņas spējušas panākt to, ka smēķē tikai apmēram 2% valsts pilsoņu.

Statistika rāda, ka 2013. gadā smēķēja 16% valsts iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Tagad izdevies panākt pamatīgu progresu. Somijā patlaban ir spēkā visdažādākie ierobežojumi smēķēšanas samazināšanai, piemēram, cigarešu reklāmu aizliegums, aizliegums cigaretēm atrasties redzamā vietā veikalos, kā arī pilnībā no smēķēšanas brīvu zonu radīšana sabiedriskās vietās. Ar šo gadu valstī stāsies spēkā vēl vairāk ierobežojumu smēķētājiem, kas būšot visaptveroši, inovatīvi un radoši. Kamēr citas valstis izvēlējušās, tabakas smēķēšanas vietā veicināt šķietami mazāk kaitīgus nikotīna uzņemšanas veidus, piemēram, elektroniskās cigaretes vai šņaucamo tabaku.

Piemēram, Somijas kaimiņvalstī Zviedrijā, kur izdevies pamatīgi samazināt smēķētāju skaitu (2013.gadā Zviedrijā smēķēja 12,7% vīriešu un 15,2% sieviešu), tas daļēji panākts, veicinot tabakas smēķēšanas aizstāšanu ar šņaucamo tabaku un elektroniskajām cigaretēm. Arī virknē citu valstu patlaban tiekot domāts, kā smēķētājus motivēt tabakas vietā izvēlēties citas, šķietami nekaitīgākas nikotīna uzņemšanas metodes.

Tomēr Somijā politiķi to neuzskata par labāko risinājumu. «Mēs negribam iekrist mazāk kaitīgu produktu slazdā,» saka Veselības un sociālo lietu ministrijas kaitējuma novēršanas nodaļas vadītāja Kāri Paso. Viņasprāt, citu alternatīvu smēķēšanai reklamēšana galu galā novedīs pie jaunām atkarībām, ar kurām valstij būs jācīnās vēlāk nākotnē. «Mūsu mērķis ir iznīdēt visus šāda veida produktus,» viņa saka.

Par vienu no efektīvākajiem ieročiem cīņā pret tabakas izplatību globālā mērogā tiek uzskatīti nodokļi. Izmaksām augot, arvien vairāk cilvēku ir spiesti no smēķēšanas atradināties, savukārt tie, kuri to tik un tā atļaujas, ar samaksātajiem nodokļiem sagādā līdzekļus pretsmēķēšanas kampaņu īstenošanai.

Somija savukārt papildus augstiem nodokļiem nolēmusi ieviest arī savdabīgu tabakas tirgošanas licenci, kuru tirgotāji var iegādāties par zināmu samaksu. Tas savukārt nozīmē, ka mazākie tirgotāji tabakas izstrādājumus diez vai tirgos un tie kļūs arvien mazāk pieejami. Vispirms tirgotājam jāiegādājas tabakas tirgošanas licence, un tad vēl ik gadu būs no savas kabatas jāapmaksā valsts nodrošināta uzraudzība. Proti, tirgotāji apmaksā to, ka viņu veikalus kontrolē amatpersonas, kas uzrauga, lai tirdzniecības vietās tiktu ievēroti visi valstī spēkā esošie likumi, kas attiecas uz tabakas pārdošanu. Vidēji viena vienīga šāda pārbaude katram veikalam var izmaksāt 500 eiro. Un, ja pārbaudes veikalā tiek veiktas 10 reizes gadā, nodeva var sasniegt pat 5000 eiro gadā. Šīs izmaksas regulē pašvaldības - dažādos valsts reģionos un pilsētās maksa var atšķirties.

Tāpat no šā gada Somijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt savu mājokli kā no dūmiem brīvu vietu, proti, pieprasīt, lai kaimiņi nesmēķē uz saviem balkoniem, ja viņiem tas šķiet traucējoši. Aizliegts smēķēt ir arī privātajās automašīnās, ja tajās atrodas personas, kas jaunākas par 15 gadiem.

Somija vēlas tos pašus ierobežojumus, kas regulē cigarešu apriti, attiecināt arī uz e-cigaretēm. Turklāt, tā kā elektroniskās cigaretes lietotājiem bieži vien šķiet pievilcīgas dažādo pieejamo aromātu dēļ, tos Somija nolēmusi aizliegt. Eksperti Somijā uzskata, ka augļu, ogu un cita veida «garšīgie» aromāti elektronisko cigarešu lietošanai pievilina gados jaunus cilvēkus.

Pasaules Veselības organizācija uzstādījusi mērķi globāli smēķējošo cilvēku skaitu pasaulē samazināt līdz 30%. Šo mērķi plānots sasniegt līdz 2025. gadam.

