Aicina izmeklēt iespējamu korupciju Eiropas Padomē; izskan Latvijas banku vārds

Foto: Reuters/LETA

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona (NB8) delegācijas lūgušas organizācijas biroju nekavējoties ierosināt neatkarīgu izmeklēšanu sakarā ar nesen izteiktajiem pārmetumiem par iespējamu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA jeb Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)) bijušo biedru korumpētību un interešu konfliktiem, TVNET informēja Saeimā.