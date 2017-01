Tramps un Meja apliecina saistības pret NATO; sankcijas pret Krieviju tik drīz neatcels

ASV prezidents Donalds Tramps un Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja tikšanās laikā Baltajā namā atkārtoti apliecinājuši saistības pret NATO, vēsta BBC.

Meja apliecināja, ka Tramps ir «100% par NATO» par spīti viņa nesenajiem izteikumiem, saucot organizāciju par novecojušu.

Tramps arī paziņoja, ka Krievijai uzlikto sankciju atcelšana ir pāragra, kamēr Lielbritānijas premjerministre kopīgajā preses konferencē norādīja, ka sankcijas ir jāturpina.

Reklāma

Uz žurnālistu jautājumiem, vai viņš plāno atvieglot sankcijas pret Krieviju, kas tika ieviestas reaģējot uz Maskavas agresiju pret Ukrainu, Tramps atbildēja, ka «ir pārāk agri par to runāt». Savukārt Meja preses konferencē Baltajā namā izteicās, ka sankcijas ir jāturpina, kamēr Krievija neizpildīts Minskas miera līguma noteikumus.

Preses konferencē Tramps arī atzina, ka joprojām atbalsta skarbas nopratināšanas metodes, taču neuzstās uz to atjaunošanu, jo pret to iebilst aizsardzības ministrs Džeimss Matiss, kurš ir «eksperts» un kuram šajā jautājumā ir galīgais vārds.

Baltā nama saimnieks atkārtoti arī norādīja, ka britu lēmums izstāties no Eiropas Savienības (ES) bijis pareizs, un paziņoja, ka «Breksists» esot «brīnišķīga lieta». Vēršoties pie Mejas, viņš pauda pārliecību, ka briti pēc izstāšanās no ES atgūs «savu identitāti» un varēs ielaist «savā valstī cilvēkus, kurus vēlas». «Jūs varēsiet slēgt brīvās tirdzniecības līgumus bez kāda, kas uzrauga jūs un to, ko jūs darāt,» uzsvēra Tramps.

Abi līderi norādīja, ka viņi strādās kopā, lai stiprinātu arī tirdzniecības saites.

Meja arī teica, ka ASV prezidents pieņemis Lielbritānijas karalienes Elizabetes II ielūgumu šajā gadā viesoties Apvienotajā Karalistē.

Saistītie raksti