Makeins sola panākt sankcijām likuma spēku, ja Tramps vienotos ar Putinu

ASV republikāņu senators, Senāta Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs Džons Makeins piektdien nāca klajā ar paziņojumu, kurā solīja panākt pret Krieviju noteiktajām sankcijām likuma spēku, ja ASV prezidents Donalds Tramps sestdien telefonsarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu panāktu kādu vienošanos šo sankciju jautājumā.

«Prezidenta Donalda Trampa telefonsaruna ar Vladimiru Putinu ir paredzēta apstākļos, kad ir plaši izteikti pieņēmumi, ka Baltais nams apsver sankciju atcelšanu pret Krieviju. Amerikas un mūsu sabiedroto nacionālās drošības labad es ceru, ka prezidents Tramps izbeigs šos pieņēmumus un noraidīs šādu neapdomīgu kursu. Ja viņš to nedarīs, es ar saviem kolēģiem strādāšu, lai noformētu sankcijas pret Krieviju kā likumu,» teikts Makeina paziņojumā viņa oficiālajā interneta vietnē.

Pēdējos trijos gados Vladimira Putina vadībā Krievija ir iebrukusi Ukrainā, anektējusi Krimu, draudējusi NATO valstīm un militāri iejaukusies Sīrijā, atstājot aiz sevis nāves, postījumu un lauztu solījumu sliedi.

Krievijas karā pret Ukrainu ir nogalināti vairāk nekā 10 000 Ukrainas karavīru un civiliedzīvotāju. Krievija piegādāja ieročus, ar kuriem tika notriekta komercreisa lidmašīna virs Ukrainas, nogalinot 298 nevainīgus cilvēkus.

Krievija ir veikusi masīvu militāro spēku koncentrēšanu gar NATO austrumu flangu, rīkojusi liela mēroga militārās mācības, pārkāpusi savu kaimiņvalstu robežas, gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, un pastiprinājusi savus propagandas centienus mūsu sabiedroto valdību graušanai.

Krievija ir atbalstījusi slepkavniecisko Asada režīmu, tam karojot pret Sīrijas tautu un nogalinot vairāk nekā 400 000 civiliedzīvotāju. Krievijas armija ir uzbrukusi Sīrijas slimnīcām un pirmās palīdzības sniedzējiem ar precīzijas ieročiem. Tā vietā, lai vērstos pret ISIL («Islāma valsti»), Krievija ir koncentrējusi savas operācijas pret mēreno Sīrijas opozīciju, un tas tikai ļāvis nostiprināties ekstrēmistu spēkiem valstī.

Un viskliedzošākajā Putina nicinājuma un necieņas demonstrējumā pret mūsu nāciju Krievija tīši iejaucās mūsu nesenajās vēlēšanās ar kiberuzbrukumiem un dezinformācijas kampaņu, kas bija paredzēts Amerikas vājināšanai un Rietumu vērtību diskreditēšanai.

«Katram no mūsu pēdējiem trim prezidentiem bija lielas cerības veidot partnerību ar Krievijas valdību. Visi mēģinājumi cieta neveiksmi nevis labas gribas un centienu trūkuma dēļ no ASV puses, bet tāpēc, ka Putins grib būt mūsu ienaidnieks. Mēs viņam esam vajadzīgi kā viņa ienaidnieks. Viņš nekad nebūs mūsu partneris, tostarp cīņā pret ISIL. Viņš tic, ka Krievijas nostiprināšana nozīmē Amerikas vājināšanu. Prezidentam Trampam to vajadzētu atcerēties, kad viņš runās ar Vladimiru Putinu. Viņam vajadzētu atcerēties, ka vīrietis [sakaru] līnijas otrā galā ir slepkava un bandīts, kurš uz katra soļa mēģina graut Amerikas nacionālās drošības intereses. Mūsu virspavēlniekam domāt citādi būtu naivi un bīstami,» savā paziņojumā brīdināja Makeins.