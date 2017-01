2000 cilvēku Sanktpēterburgā protestē pret Īzaka katedrāles atdošanu baznīcai.

Protesters against the transfer of St. Isaac's Cathedral to the Russian Orthodox Church hold letters reading 'The museum!' standing inside the St. Isaac's Cathedral in St.Petersburg, Russia, Saturday, Jan. 28, 2017. Over 2,000 people rallied in St. Petersburg on Saturday to protest plans by the city authorities to give a landmark cathedral to the Russian Orthodox Church amid an increasingly passionate debate over the relationship between the church and state. (AP Photo/Dmitri Lovetsky). Foto: DMITRI LOVETSKY / TT NYHETSBYRÅN

Vairāk nekā 2000 cilvēku sestdien sapulcējās Sanktpēterburgā, lai protestētu pret pilsētas varasiestāžu lēmumu atdot Īzaka katedrāli atpakaļ pareizticīgo baznīcai. «Mēs nevēlamies atdot svētā Izaka [katedrāli] baznīcai. Mēs vēlamies to saglabāt kā muzeju,» pilsētas centrā sanākušajiem protestētājiem paziņoja vietējā amatpersona Boriss Višņevskis. «Svētā Īzaka katedrāle ir daļa no mūsu kultūras mantojuma. Tur atrodas daudzi vērtīgi eksponāti, kas prasa muzeja speciālistu darbu. Krievijas pareizticīgo baznīcai nav šādu speciālistu,» norādīja protestējošā mediķe Irina Azbela. Reklāma Sestdien notikušais mītiņš bija ievērojami lielāks nekā citas šomēnes jau notikušas demonstrācijas. Vairāki desmiti cilvēku sapulcējās tajā pašā vietā, lai paustu atbalstu varasiestāžu plāniem. «Katedrāles atdošanai baznīcai ir atgriešanās pie mūsu nācijas saknēm,» paziņoja profesore Jeļena Semjonova, kura atbalsta varasiestāžu lēmumu. Sanktpēterburgas varasiestādes janvāra pirmajā pusē paziņoja, ka Īzaka katedrāle, kas padomju varas gados tika padarīta par muzeju, tiks atdota atpakaļ baznīcai. Pret šādu soli iebilst daudzi pilsētas iedzīvotāji un muzeju eksperti. Daži ekskperti bažījas, ka baznīca pametīs novārtā eksponātus. Vairāk nekā 200 000 cilvēku parakstījuši tīmekļa petīciju pret katedrāles atdošanu baznīcai. Pēc franču arhitekta Ogista Rikāra de Monferāna projekta no 1818. līdz 1858.gadam būvētais dievnams bija Krievijas impērijas galvenā katedrāle. Padomju varas sākuma gados tajā tika ierīkots ateisma muzejs, bet 1937.gadā mākslas un vēstures muzejs. Kopš 90.gadiem katedrālē lielajos baznīcas svētkos notiek dievkalpojumi.