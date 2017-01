ASV varasiestādes sāk pildīt Trampa imigrācijas ierobežošanas rīkojumu

Women check their luggage after arriving on a flight from Dubai on Emirates Flight 203 at John F. Kennedy International Airport in Queens, New York, U.S., January 28, 2017. REUTERS/Andrew Kelly. Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Apjukumu un paniku ceļotājos sestdien radījis ASV prezidenta Donalda Trampa izdotais imigrācijas ierobežošanas rīkojums, ko ASV varasiestādes jau sākušas pildīt. Laikraksts «The New York Times» vēstīja, ka jau piektdienas vakarā lidostu amatpersonas sāka aizturēt ceļotājus, daži no kuriem atradās jau lidmašīnās. Kairā pieciem irākiešiem un vienam Jemenas pilsonim tika liegts iekāpt «EgyptAir» lidmašīnā, kas devās uz Ņujorku, pavēstījuši informācijas avoti Kairas lidostā. Vairākas imigrantus atbalstošas organizācijas divu Irākas pilsoņu vārdā vērsušās tiesā Ņujorkā. Abiem bijušas ceļošanai derīgas vīzas, bet pēc Trampa rīkojuma viņi piektdienas vakarā tika aizturēti Džona Kenedija lidostā Ņujorkā, teikts iesniegumā tiesā. Reklāma Daudzās lidostās muitas un robežkontroles darbinieki vēl piektdienas vakarā nezināja par Trampa rīkojumu, pavēstīja imigrācijas lietu juriste Mana Jegani, kas strādā Amerikas Imigrācijas juristu asociācijā. Viņa pavēstīja, ka Kanādā reisos uz ASV netika ielaisti Kanādas uz Irānas dubultpilsoņi. Google atsauc uz ārzemēm izbraukušo personālu Trump executive order prompts Google to recall staff https://t.co/CMUImrzbTg— BBC News (World) (@BBCWorld) January 28, 2017 Jau vēstīts, ka Tramps piektdien parakstīja rīkojumu, kas paredz pastiprināt iespējamo imigrantu vai bēgļu pārbaudi, lai atstātu «radikālos islāma teroristus ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm». Saskaņā ar to visa ASV programma bēgļu izmitināšanai tiek apturēta uz vismaz 120 dienām, kamēr tiks pieņemti jauni stingri bēgļu pārbaudes noteikumi. Sīriešu bēgļu uzņemšana tiek apturēta uz nenoteiktu laiku vai līdz laikam, kad prezidents pats izlems, ka viņi vairs nerada draudus. Tas arī paredz uz 90 dienām apturēt vīzu izsniegšanu cilvēkiem – gan ceļotājiem, gan imigrantiem – no Irākas, Irānas, Jemenas, Lībijas, Sīrijas, Somālijas un Sudānas. Pilsonisko brīvību grupas un daudzi pretterorisma eksperti ir nosodījuši šos pasākumus jau pirms dekrēta parakstīšanas, uzskatot par nehumānu pielīdzināt bruņoto konfliktu upurus ekstrēmistiem, kuri viņus apdraud. Šīs programmas apturēšana tomēr nelīdzinās Trampa pērn vēlēšanu kampaņā izteiktajiem draudiem apturēt visu musulmaņu iebraukšanu ASV. Trampa atbalstītāji aizstāv šos pasākumus kā nepieciešamus, lai novērstu «Al Qaeda» vai «Islāma valsts» piekritēju iefiltrēšanos ASV, maskējoties par bēgļiem.