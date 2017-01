Notikusi Trampa un Putina telefonsaruna

President Donald Trump, accompanied by, from second from left, Chief of Staff Reince Priebus, Vice President Mike Pence, White House press secretary Sean Spicer and National Security Adviser Michael Flynn, speaks on the phone with with Russian President Vladimir Putin, Saturday, Jan. 28, 2017, in the Oval Office at the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik). Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

ASV prezidents Donalds Tramps šodien no Baltā nama piezvanīja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un sarunājās ar viņu aptuveni 45 minūtes. No ASV puses pārrunās piedalījās arī Trampa padomnieks, viceprezidents Maiks Penss, savukārt no Krievijas – tikai valsts galva. Tikai vairāk nekā divas stundas pēc telefonsarunas beigām Maskavas Kremļa preses dienests izplatīja paziņojumu, kurā norāda, ka «sarunas gaitā abas puses demonstrējušas apņēmību aktīvi darboties kopā, lai stabilizētu un attīstītu ASV un Krievijas attiecības uz konstruktīviem, vienlīdzīgiem un savstarpēji izdevīgiem pamatiem». Tramps un Putins, pēc Krievijas puses teiktā, esot «apsprieduši cīņu ar terorismu, situāciju Tuvajos Austrumos, arābu un Izraēlas konfliktu, kā arī situāciju Ukrainā. Puses esot ieinteresētas izveidot partnerattiecības visos šajos un arī citos virzienos». Reklāma Maskavas izplatītajā telefonsarunas tēmu atreferējumā pret Putinam tuvajām personām un atsevišķiem šo personu kontrolētajiem uzņēmumiem noteiktās sankcijas nekādā veidā nav pieminētas. Pirms dažām dienām tika izplatīta neoficiāla informācija par to, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija gatavojas atcelt daļu no sankcijām, kas noteiktas pret atsevišķām Krievijas amatpersonām un uzņēmumiem. Juridiski būtu iespējams vieglāk atcelt to sankciju daļu, ko savulaik izsludināja Baraks Obama, kamēr, piemēram, tā sauktā Magņitska sarakstā iekļautās sankcijas ir atceļamas tikai ar likumdevēju ziņu, jo tieši ASV Senātā tās ir apstiprinātas. Tāpat ir izskanējuši pieņēmumi, ka apmaiņā pret Krievijai noteikto sankciju atcelšanu Trampam tuvas personas varētu iegūt savā kontrolē 19% «Rosņeftj» akciju, kas pagājušā gada nogalē visai neskaidrā veidā tika pārdotas it kā ārvalstu «investoriem», taču, izmantojot pašas Krievijas valsts budžeta līdzekļus, caur pašas Krievijas bankām. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs jau pagājušās nedēļas beigās aicināja nelolot veltas cerības par spožām ASV un Krievijas attiecībām. Viņš arī noraidīja iespēju, ka Krievija varētu piekrist samazināt savu kodolarsenālu apmaiņā pret Maskavas Kremlim no ASV puses noteikto sankciju atcelšanu.