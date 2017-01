Džihādistu grupējumi priecājas par Trampa ieceļošanas liegumu no musulmaņu valstīm

Foto: AP/LETA

Islāma ekstrēmistu un džihādistu grupas nedēļas nogalē reaģējušas uz ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu, kas aizliedz imigrāciju no septiņām pārsvarā musulmaņu apdzīvotām valstīm. Džihādistu grupas to nodēvējušas par uzvaru, jo tas apstiprinot to apgalvojumu, ka Amerikas Savienotās Valstis sākušas karu pret islāmu, raksta «Washington Post».