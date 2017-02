Sirdi plosoši: vecāki divas nedēļas izliekas, ka mirušais zīdainis ir dzīvs

Mazā Evlina piedzima ar nopietnām pataloģijām Līdsas bērnu slimnīcā: viņas smadzenes bija mazattīstītas un pilnīgi gludas, elpceļi degunā un plaušās mazattīstīti un sekli un aorta sašaurināta.

Ārsti vecākus pēc pārbaudes 20.grūtniecības nedēļā informēja, ka meitiņai konstatētas hromosomu anomālijas, tomēr viņi izlēma bērnu paturēt.

Kad Evlina nāca pasaulē, ārsti mēģināja cīnīties par viņas dzīvību, taču mēnesi vēlāk viņa vecāku rokās slimnīcā mira.

Neskatoties uz traģisko pieredzi, vecāki izlēma, ka bērnu vēl neapglabās. 12 dienas Evlina tika turēta slimnīcas morgā, un vecāki visu šo laiku bērnu regulāri apmeklēja. Tāpat viņi mirušo meitiņu ievietoja ratiņos un devās pastaigās, kā arī uzņēma ģimenes fotogrāfijas. Vēlāk viņi vēl uz četrām dienām mirušo zīdaini paņēma pie sevis uz mājām, līdz beidzot tika sarīkotas bēres un meitiņa apglabāta.

Vecāki tagad stāsta, ka tas viņiem bijis veids, kā ar abu pirmā bērniņa nāvi samierināties, un viņi publiski dalījušies ar bildēm, lai citiem līdzīgās situācijās parādītu savu pieredzi un atbalstu.

