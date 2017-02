Tramps nosoda «dumjo līgumu» ar Austrāliju par imigrantu uzņemšanu

«Vai jūs tam spējat ticēt? [iepriekšējā ASV prezidenta Baraka] Obamas administrācija piekrita uzņemt tūkstošiem nelegālo imigrantu no Austrālijas. Kāpēc? Es izpētīšu šo dumjo līgumu!» tviterī paziņoja Tramps.

Austrālijas premjerministrs Malkolms Tērnbuls ceturtdien paziņoja, ka Austrālijas attiecības ar ASV paliek «ļoti spēcīgas», bet atteicās komentēt laikraksta «The Washington Post» ziņoto, ka abu valstu līderiem nedēļas nogalē bijusi asa telefonsaruna par šo vienošanos.

Tērnbuls pirmdien paziņoja, ka Tramps telefonsarunā piekritis ievērot iepriekšējās ASV administrācijas panākto vienošanos, saskaņā ar kuru Savienotās Valstis uzņemtu 1250 nelegālo imigrantu, ko Austrālija pašreiz izmitinājusi nometnēs Nauru un Papua-Jaungvinejā.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017