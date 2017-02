Trauksme Parīzē: pie slavenā Luvras muzeja sašauts bruņots uzbrucējs

Sašautais cilvēks uzbrucis vienam no patruļas karavīriem, kas atklājis uguni un noziedznieku smagi ievainojis.

Francijas Iekšlietu ministrija tviterī paziņojusi par «nopietnu sabiedriskās drošības incidentu», un satiksme Luvras apkārtnē esošajās ielās ir bloķēta.

BBC vēsta, ka ar nazi bruņotais uzbrucējs esot centies iekļūt muzeja pagrabstāvā esošajā veikalā, izkliedzot saukli «Allahu Akbar» («Dievs ir varens» arābu valodā).

Drošības pasākumi muzeja tuvumā

First pictures from inside the #Louvre as tourists being evacuated into locked down halls (pics inside via @ulywang) pic.twitter.com/PZ0m6xSwUD— Elliot Wagland (@elliotwagland) February 3, 2017